Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει αυτά τα σοκολατάκια από τα LIDL.

Τα σούπερ μάρκετ LIDL με ανακοίνωση που εξέδωσαν ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό αναφορικά με τα συστατικά για χριστουγεννιάτικα σοκολατάκια Kinder Mix που πωλούνται στα ράφια του αυτό το διάστημα.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το εικονιζόμενο προϊόν Kinder Mix 143g, φέρει αναδιπλούμενη ετικέτα, όπου αναγράφονται πλήρως τα συστατικά όλων των προϊόντων σοκολάτας, με το ένα εξ’ αυτών να περιέχει γλουτένη.»

Συστήνεται στους καταναλωτές να διαβάζουν προσεκτικά την αναδιπλούμενη ετικέτα κάθε προϊόντος, ώστε να γνωρίζουν τα πλήρη συστατικά και να προφυλάσσονται από τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών LIDL.