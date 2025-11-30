Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου.

Ανοιχτά είναι σήμερα, Κυριακή (30/11), τα καταστήματα και ορισμένα σούπερ μάρκετ, καθώς η αγορά μπαίνει στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα και οι εκπτώσεις κορυφώνονται.

Τα περισσότερα καταστήματα σήμερα λειτούργησαν από τις 11:00 ενώ θα περαμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 18:00, με κάποια εμπορικά κέντρα να μένουν ανοιχτά μέχρι τις 20:00.

Σε ό,τι αφορά στα σούπερ μάρκετ. Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης και Γαλαξίας παρέμειναν κλειστά, με μοναδική εξαίρεση το κατάστημα Σκλαβενίτης στο Smart Park στα Σπάτα, που λειτουργεί από τις 11:00 έως τις 20:00.

Από την άλλη, τα εξής σούπερ μάρκετ που άνοιξαν σήμερα κλείνουν στις 18:00 και στις 20:00:

LIDL: 11:00 – 20:00

Market IN: 11:00 – 18:00

MyMarket: 11:00 – 20:00 (επιλεγμένα καταστήματα)

Με διευρυμένο ωράριο λειτουργούν ν επίσης αρκετά τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως Bazaar, OK! Market, καθώς και καταστήματα franchise των MyMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.

Σημειώνεται ότι, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου (14, 21 και 28/12). Ειδικότερα, τα καταστήματα λιανικής θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 – 18:00 και τα εμπορικά από 11:00 – 20:00.