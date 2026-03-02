Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «ενδεικτική της σημασίας που προσδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Συμβούλιο Ασφαλείας».

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ πρόκειται να προεδρεύσει σήμερα στη Νέα Υόρκη συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η συνεδρίαση του πιο ισχυρού σώματος των Ηνωμένων Εθνών προγραμματίζεται να αρχίσει στις 3 μ.μ. (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδας) και θα επικεντρωθεί στα παιδιά, την τεχνολογία και την εκπαίδευση σε καταστάσεις σύγκρουσης, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «ενδεικτική της σημασίας που προσδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Συμβούλιο Ασφαλείας».

Η Μελάνια Τραμπ θα είναι η πρώτη σύζυγος αμερικανού προέδρου που έχει ποτέ προεδρεύσει τέτοιας συνεδρίασης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τον Μάρτιο την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, πράγμα που περιλαμβάνει να προεδρεύουν στις συνεδριάσεις. Οι πρεσβευτές των χωρών στον ΟΗΕ ή κυβερνητικοί αντιπρόσωποι συνήθως ηγούνται των συνεδριάσεων του 15μελούς σώματος.

Η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ θα γίνει με φόντο τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι ΗΠΑ χρωστούν στον οργανισμό δισεκατομμύρια δολάρια.

Ταυτόχρονα ο Τραμπ τον έχει επανειλημμένα επικρίνει ως «αναποτελεσματικό», έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από αρκετούς θεσμούς του ΟΗΕ καθώς και από διεθνείς συμφωνίες, ενώ πρόσφατα παρουσίασε δικές του πρωτοβουλίες, όπως το Συμβούλιο Ειρήνης.

Με πληροφορίες από dpa, ΑΠΕ