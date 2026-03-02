Ανησυχία έχει προκαλέσει στην ελληνική κυβέρνηση η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Με ανάρτησή της η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφέρεται στην εμβέλεια που έχουν οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν και μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στο Twitter: «Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη».

Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσιεύτηκε από την πρεσβεία του Ισραήλ, η Ελλάδα βρίσκεται εντός εμβέλειας των πυραύλων, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία για το πως αυτή η κρίση ενδεχομένως κλιμακωθεί περαιτέρω.

Φοβάται αντίποινα η Αθήνα

Όπως αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το Dnews, αντίποινα του Ιράν για τη βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σούδα φοβάται η Αθήνα, καθώς η Σούδα αποτελεί ορμητήριο αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον της Τεχεράνης.

Την Κυριακή, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Dnews, μετά την έκτακτη σύσκεψη του υπουργού Άμυνας στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, οι αρχηγοί ΓΕΑ και ΓΕΣ επισκέφτηκαν τη βάση της Σούδας, για να ελέγξουν προσωπικά τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της βάσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενόψει της επίθεσης στο Ιράν, οι ΗΠΑ είχαν μεταφέρει στη Σούδα αυξημένη αντιαεροπορική, κυρίως αντι-drone προστασία, με στόχο την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων συστημάτων, αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς και άλλων κινδύνων.

Η δε Ελλάδα ενίσχυσε το ίδιο χρονικό διάστημα την πυροβολαρχία Patriot για τη φύλαξη της βάσης, ενώ έχει λάβει και άλλα έκτακτα μέτρα, ώστε να αντιμετωπιστεί τυχόν επίθεση από το Ιράν. Αξίζει να σημειωθεί πως επί υπουργίας Νίκου Δένδια έχουν αγοραστεί σύγχρονα συστήματα αντιμετώπισης πυραυλικών στόχων, με τελικό στόχο την αγορά του «Θόλου του Αχιλλέα» από το Ισραήλ, καθώς μέχρι τότε η αντιπυραυλική άμυνα δεν είχε καν συμπεριληφθεί στους σχεδιασμούς της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν λάβει έκτακτα μέτρα και για άλλους πιθανούς στόχους αμερικανικών αλλά και ισραηλινών συμφερόντων, πέραν των πρεσβειών των δύο χωρών, όπως π.χ. σε μεγάλες επιχειρήσεις συμφερόντων των δύο χωρών.

Σε επιφυλακή βρίσκονται και η ΕΛΑΣ και οι μυστικές υπηρεσίες, φοβούμενες τρομοκρατικά χτυπήματα από πιθανούς πυρήνες στην Αθήνα. Το χτύπημα της βάσης στην Κύπρο από drones ασφαλώς δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία στην Αθήνα για «αντίποινα» από το Ιράν, και τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο από σήμερα.