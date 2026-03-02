Αναλυτικά όλες οι νέες σειρές, οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν τον Μάρτιο στο Netflix.

O πρώτος μήνας της άνοιξης θα μας κάνει να κολλήσουμε για τα καλά μπροστά στις οθόνες μας, με τις νέες κυκλοφορίες του Netflix που περιλαμβάνουν κάτι πολύ καλό για όλους.

Ο Μάρτιος φέρνει στο Netflix την πολυαναμενόμενη ταινία Peaky Blinders με τον Κίλιαν Μέρφι να επιστρέφει ως Τόμι Σέλμπι, αλλά και την επίσης πολυαναμενόμενη μίνι σειρά Ντετέκτιβ Χόλε που βασίζεται στον εμβληματικό ντετέκτιβ του Τζο Νέσμπο, γνωστούς και ως «ροκ σταρ» της σκανδιναβικής αστυνομικής λογοτεχνίας.

Παράλληλα, οι φαν των Red Hot Chili Peppers θα απολαύσουν το επερχόμενο ντοκιμαντέρ για το αγαπημένο τους συγκρότημα, ενώ οι θαυμαστές του Bloody Hawk θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία «Εμείς» για τον Έλληνα ράπερ.



Ωστόσο, τον Μάρτιο Kάτι Πολύ Κακό θα Γίνει στο Netflix, και αναφερόμαστε φυσικά για τη νέα ατμοσφαιρική σειρά τρόμου που θα σκορπίσει ανατριχίλες στους συνδρομητές της πλατφόρμας.

Επίσης, οι Δεινόσαυροι του Σπίλμπεργκ «ξαναζωνταντεύουν» σε νέο ντοκιμαντέρ όσο και στις ταινίες Jurassic Park.

Σειρές του Netflix

Μπλε Θεραπεία (Blue Therapy)

Κυκλοφορεί 04/03/2026



Επτά ζευγάρια βγαίνουν έξω από τα νερά τους και κάθονται στον καναπέ της συμβούλου σχέσεων για να δουλέψουν τα θέματα στις σχέσεις τους σ' αυτήν τη σειρά ριάλιτι.



Vladimir

Κυκλοφορεί 05/03/2026



Όταν μια Αγγλίδα καθηγήτρια παθαίνει ψύχωση με έναν όμορφο νέο συνάδελφο, ο περίπλοκος γάμος κι η καριέρα της βυθίζονται στο απόλυτο χάος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/pLeJ0CysmN8?si=rTyR44P0egdqYBOU}



Αγόρι Κατά Παραγγελία (Boyfriend on Demand)

Κυκλοφορεί 06/03/2026



Η Σο Μι-ρε, εξαντλημένη από τη δουλειά, αδιαφορεί πλήρως για τον έρωτα. Όμως μια εικονική υπηρεσία γνωριμιών ξυπνά συναισθήματα και μια αληθινή ευκαιρία για ρομαντισμό.



Ακόμα Λάμπει (Still Shining)

Κυκλοφορεί 06/03/2026



Δύο νέοι, που ερωτεύτηκαν ως έφηβοι και χώρισαν, ξανασυναντιούνται 10 χρόνια μετά και καλούνται να συμφιλιωθούν με την απογοήτευση, την εξέλιξη και τις νέες προκλήσεις.



BEASTARS: Final Season: Batch 2

Κυκλοφορεί 07/03/2026



Ενώ ο Ρούις κι η Χαλ ξεκινούν μια νέα ζωή στο πανεπιστήμιο, ο Λεγκόσι τραβάει την προσοχή ενός Θηριαρχηγού που χρειάζεται τη βοήθειά του για να πιάσει έναν εγκληματία.



ONE PIECE: Σεζόν 2 (ONE PIECE: Season 2)

Κυκλοφορεί 10/03/2026



Ο Λούφι και οι Πειρατές του Ψάθινου Καπέλου βάζουν πλώρη για τη θρυλική Μεγάλη Ρότα, αναζητώντας τον θησαυρό ανάμεσα σε απίθανους τόπους και νέους κινδύνους.

{https://youtu.be/S-XxKVxZ2fU?si=gdL1ACC_t8ImpagE}



Age of Attraction

Κυκλοφορεί 11/03/2026



Σ’ αυτό το ριάλιτι γνωριμιών, σινγκλ αναζητούν το άλλο τους μισό, αφήνοντας την ηλικία στην άκρη. Θα νικήσει ο έρωτας τα χρόνια ή θα τους προδώσει η διαφορά ηλικίας;



Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Σουηδία: Σεζόν 3 (Love is Blind: Sweden: Season 3)

Κυκλοφορεί 12/03/2026



Νέα σεζόν. Νέοι σινγκλ. Νέα δράματα. Καθώς γνωρίζονται κι αρραβωνιάζονται χωρίς να έχουν ιδωθεί, ποια ζευγάρια Σουηδών θα διαπιστώσουν ότι ο έρωτας είναι όντως τυφλός;



Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι: Σεζόν 7 (Virgin River: Season 7)

Κυκλοφορεί 12/03/2026



Οι νιόπαντροι Μελ και Τζακ κυνηγούν το όνειρό τους να υιοθετήσουν ένα μωρό, ενώ παλιοί έρωτες σιγοκαίνε και νέοι κίνδυνοι απειλούν το Βέρτζιν Ρίβερ.

{https://youtu.be/RnfF_d4o09g?si=_Kxxo4hUnzhb6myM}



Εκείνη τη Νύχτα (That Night)

Κυκλοφορεί 13/03/2026



Όταν μια νεαρή κι αφελής ανύπαντρη μητέρα μπλέκει σε έναν φόνο ενώ είναι διακοπές σε ένα νησί, οι αδελφές της σπεύδουν να βοηθήσουν. Αλλά κάνουν την κατάσταση χειρότερη.

{https://youtu.be/wTdgPOqKkH0?si=o43LbSuuHYD9zX32}



Μοιραία Αποπλάνηση: Σεζόν 3 (Fatal Seduction: Season 3)

Κυκλοφορεί 13/03/2026



Τρία χρόνια αφότου ξανάχτισε τη διαλυμένη ζωή της, η Νάντι παλεύει με το δίλημμα να κρατήσει την ηρεμία της ή να ρισκάρει τα πάντα για τον έρωτα.



Ραδιενεργός Κίνδυνος (Radioactive Emergency)

Κυκλοφορεί 18/03/2026



Εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, αυτή η σειρά ακολουθεί φυσικούς και γιατρούς που αγωνίζονται να περιορίσουν μια διαρροή ραδιενέργειας και να σώσουν χιλιάδες ζωές.



Το Πρώτο Κορίτσι: Σεζόν 4 (Eva Lasting: Season 4)

Κυκλοφορεί 18/03/2026



Στην Κολομβία του '80, ο Καμίλο, η Εύα κι η φυλή τους αντιμετωπίζουν το χάος, τον έρωτα και τα θέματα της ενήλικης ζωής. Θα αντέξει η άφθαρτη φιλία τους την καταιγίδα;



Ερινύες: Σεζόν 2: Ερινύες: Αντίσταση (Season 2: Furies: Resistance)

Κυκλοφορεί 18/03/2026



Καθώς μια νέα τάξη ελέγχει τον εγκληματικό υπόκοσμο του Παρισιού, οι Ερινύες παίρνουν χωριστούς δρόμους για να οργανώσουν αντίσταση και να εξοντώσουν έναν σκιώδη αρχηγό.

{https://youtu.be/pXua1MdkPok?si=pnOsPFXZraHKfwRK}



STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure: 1st STAGE

Κυκλοφορεί 19/03/2026



Ο ιδιοφυής αναβάτης Τζόνι Τζόσταρ, καθηλωμένος από τη μέση και κάτω, αντιμετωπίζει τον παράνομο Τζάιρο Ζέπελι σε έναν αδυσώπητο αγώνα αλόγων από άκρη σε άκρη της χώρας.



Beauty in Black: Season 2: Batch 2

Κυκλοφορεί 19/03/2026



Αναλαμβάνοντας τα ηνία της αυτοκρατορίας Μπέλαρι, η Κίμι ζει ένα άγριο οικογενειακό παιχνίδι εξουσίας, όπου η προδοσία, η απληστία κι ο κίνδυνος καραδοκούν σε κάθε γωνία.

{https://youtu.be/HAq7dpjG-T0?si=B4ZaKvU-Lbv7zl95}

Inside: Σεζόν 3 (Inside: Season 3)

Κυκλοφορεί 23/03/2026



Η δημοφιλής σειρά η οποία ακολουθεί το ύφος του Big Brother επιστρέφει μετά την επιτυχία της 2ης σεζόν το 2025.



Έτοιμοι; Φύγαμε για Τέξας! (Ready or Not: Texas)

Κυκλοφορεί 24/03/2026



Χωρίς σχέδια, μόνο ένστικτο. Όταν δύο κολλητοί φίλοι και η παρέα τους ξεκινούν για το Τέξας σε μια αυθόρμητη περιπέτεια, κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει.



Heartbreak High: Σεζόν 3

Κυκλοφορεί 25/03/2026



Μια φάρσα που πήγε στραβά. Ένας παλιός έρωτας που επιστρέφει. Η τελευταία χρονιά της Άμερι στο Λύκειο Χάρτλεϊ ξεκινά χαοτικά, χωρίς στιγμή ηρεμίας.



Kάτι Πολύ Κακό θα Γίνει (Something Very Bad Is Going to Happen)

Κυκλοφορεί 26/03/2026



Το Kάτι Πολύ Κακό θα Γίνει είναι μια ατμοσφαιρική σειρά τρόμου που ακολουθεί μια νύφη και έναν γαμπρό την εβδομάδα πριν από τον άτυχο γάμο τους. Δεν πρόκειται για spoiler, το λέει και ο τίτλος.

{https://youtu.be/jLSzx0gkQuA?si=65ZxGrR8KdMgPdFP}



Ντετέκτιβ Χόλε (Detective Hole)

Κυκλοφορεί 26/03/2026



Όταν μια σειρά τελετουργικών φόνων συγκλονίζει το Όσλο, ένας ντετέκτιβ βυθίζεται σε έναν λαβύρινθο από μοτίβα, διαφθορά και προσωπικούς δαίμονες για να βρει τον δολοφόνο.

{https://youtu.be/QozBsgrEjnE?si=SWUUxBCWaXJtb-Fc}

Ταινίες του Netflix

Στα Βήματα του Αδερφού 3 (Street Flow 3)

Κυκλοφορεί 04/03/2026



Συντετριμμένα και αντιμέτωπα με τις συνέπειες των εγκλημάτων τους, τα αδέλφια Τραορέ έχουν μια τελευταία ευκαιρία να χαράξουν νέο δρόμο, στο φινάλε της τριλογίας.



War Machine

Κυκλοφορεί 06/03/2026



Στη διάρκεια μιας άσκησης για καταδρομείς, ένας μηχανικός μάχης πρέπει να ηγηθεί της ομάδας του στη μάχη απέναντι σε μια γιγάντια εξωγήινη δολοφονική μηχανή.

{https://youtu.be/AFuE1LRxm80?si=LDXnDRWu5AyG0Zct}



Άγνωστοι στο Πάρκο (Strangers in the Park)

Κυκλοφορεί 06/03/2026



Ένας πρώην κομμουνιστής κι ένας απολιτίκ άντρας αναπτύσσουν μια απρόσμενη φιλία στο παγκάκι ενός πάρκου και λένε τις ιστορίες της ζωής τους με χιούμορ και συναίσθημα.



Peaky Blinders: Ο Αθάνατος (Peaky Blinders: The Immortal Man)

Κυκλοφορεί 20/03/2026



Όταν ο αποξενωμένος γιος του μπλέκεται σε μια ναζιστική συνωμοσία, ο αυτοεξόριστος Τόμι Σέλμπι γυρίζει στο Μπέρμιγχαμ για να σώσει την οικογένειά του – και το έθνος του.

{https://youtu.be/lcvUGs3xaDM?si=0gH642wD23c5NB_Q}



Η Κόκκινη Γραμμή (The Red Line)

Κυκλοφορεί 26/03/2026



Τρεις γυναίκες πέφτουν θύματα μιας αδίστακτης τηλεφωνικής απάτης κι αποφασίζουν να εκδικηθούν το εγκληματικό κύκλωμα που τους στέρησε τα χρήματα και την αξιοπρέπειά τους.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Μια Φιλία, ένας Δολοφόνος (A Friend, a Murderer)

Κυκλοφορεί 05/03/2026



Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, τρεις φίλοι φέρνουν στη μνήμη τους μια σειρά εγκλημάτων που άλλαξαν τη ζωή τους και συγκλόνισαν την ήσυχη κωμόπολη της αγροτικής Δανίας.



Οι Δεινόσαυροι (The Dinosaurs)

Κυκλοφορεί 06/03/2026



Από τους πρώτους μέχρι τους τελευταίους δεινόσαυρους, αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ εξετάζει τα 165 εκατομμύρια χρόνια ύπαρξής τους στη Γη και τις δυνάμεις που τους εξέλιξαν.

{https://youtu.be/y4ZBSzYUTL0?si=0hdqUr7KoQ0935in}



Λούι Θερού: Μέσα στην Ανδρόσφαιρα (Louis Theroux: Inside the Manosphere)

Κυκλοφορεί 11/03/2026



Με σπάνια πρόσβαση και χωρίς φραγμούς, ο καταξιωμένος ντοκιμαντερίστας ερευνά ένα αναπτυσσόμενο υπεραρρενωπό δίκτυο και τους αμφιλεγόμενους influencers του.

{https://youtu.be/Ms23FeJWvKU?si=Laqx66F0_eQYiMnJ}



Αποτοξίνωση από τα Πλαστικά (The Plastic Detox)

Κυκλοφορεί 16/03/2026



Αυτό το διαφωτιστικό ντοκιμαντέρ ακολουθεί έξι ζευγάρια με ανεξήγητη στειρότητα που μειώνουν την έκθεσή τους σε πλαστικά με την ελπίδα να μπορέσουν να κάνουν παιδί.

{https://youtu.be/Esd8PEWlt9w?si=0uYlp9XkYILNMBmc}



Η Άνοδος των Red Hot Chili Peppers: Ο Αδερφός μας, ο Χιλέλ (The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel)

Κυκλοφορεί 20/03/2026



Αυτό το συγκινητικό ντοκιμαντέρ καταγράφει τα χρόνια που διαμόρφωσαν τους Red Hot Chili Peppers και τη μεγάλη επιρροή του αρχικού τους μέλους, Χιλέλ Σλόβακ.



Ανθρωποκτονίες: New York: Σεζόν 2 (Homicide: New York: Season 2)

Κυκλοφορεί 25/03/2026



Στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, ελίτ ντετέκτιβ της Αστυνομίας Νέας Υόρκης ξαναζούν έρευνες ανθρωποκτονιών που σημάδεψαν την καριέρα τους. Αυτές είναι οι ιστορίες τους.

{https://youtu.be/IrbQckyuKfY?si=d-5Pr0KFClI0tjSo}

Η Εισαγγελέας (The Prosecutor)

Κυκλοφορεί 26/03/2026



Μια σειρά ντοκιμαντέρ για την πρώτη εισαγγελέα του γραφείου ερευνών για εγκλήματα κατά των γυναικών στο Μεξικό και τον αγώνα της να δικαιωθούν τα θύματα έμφυλης βίας.



Άγνωστες Πτυχές: Ο Θάνατος και η Ζωή του Λαμάρ Όντομ (Untold: The Death & Life of Lamar Odom)

Κυκλοφορεί 31/03/2026



Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον Λαμάρ Όντομ, από την άνοδό του στο NBA και τον γάμο του με την Κλόε Καρντάσιαν μέχρι τη σχεδόν μοιραία υπερβολική δόση σε έναν οίκο ανοχής.

Netflix Κ&F Series

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Σεζόν 13 (Gabby's Dollhouse: Season 13)

Κυκλοφορεί 02/03/2026



Ώρα να γίνετε μικροσκοπικοί! Πετάξτε για πρώτη φορά πάνω από τη Νεραϊδοχώρα, οργανώστε γιορτή τσαγιού, μάθετε για τα αντίθετα κ.ά., μαζί με την Γκάμπι και την παρέα της!



Sesame Street: Τόμος 2 (Sesame Street: Volume 2)

Κυκλοφορεί 09/03/2026



Μαγικοί δράκοι, ιπτάμενα ποδήλατα και άλλα! Η αξιολάτρευτη παρέα του Sesame Street καλλιεργεί ενσυναίσθηση και πνεύμα περιεργειας, αγκαλιάζοντας τη δύναμη της φαντασίας.



Ακαδημία Μονόκερων: Τα Μυστικά Αποκαλύπτονται (Unicorn Academy: Secrets Revealed: Chapter 1)

Κυκλοφορεί 19/03/2026



Ακολουθήστε τη Σοφία και την παρέα της στην αποστολή τους να αποκαλύψουν τα μυστήρια του Νησιού των Μονόκερων και να εξορίσουν την Γκριμόρια και τη Ραβενζίλα για πάντα!

Netflix Comedy Special

Bruce Bruce: I Ain’t Playin’

Κυκλοφορεί 03/03/2026



Στο χείλος παλιών βιωμάτων και νέων προτύπων, ο Μπρους Μπρους μιλά για την οικογένεια, τη δόξα και τον αληθινό ορισμό των προκαταρκτικών, στο πρώτο του σόου του Netflix.



Derrick Stroup: Nostalgic

Κυκλοφορεί 10/03/2026



Ο Ντέρικ Στρουπ μας μεταφέρει πίσω στη δεκαετία του 90 με μια νοσταλγική ιστορία για τις τελετουργίες των παιδικών χρόνων, τη ζωή πριν από το διαδίκτυο και γιατί τα τσιγάρα πρέπει να επιστρέψουν.

Τζεφ Ρος: Πάρε μια Μπανάνα για τον Δρόμο (Jeff Ross: Take A Banana For The Ride)

Κυκλοφορεί 24/03/2026



Κάνοντας το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ, ο θρυλικός κωμικός Τζεφ Ρος στρέφει τα φώτα πάνω του σε ένα σόλο σόου που είναι τόσο ειλικρινές όσο και ξεκαρδιστικό.

Netflix Life Event

Τα Βραβεία Ηθοποιών από την SAG-AFTRA (The Actor Awards Presented by SAG-AFTRA)

Κυκλοφορεί 02/03/2026



Η Κρίστεν Μπελ υποδέχεται στη σκηνή τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου και της TV για τα 32α ετήσια Βραβεία Ηθοποιών στο Λος Άντζελες. (Ζωντανό event στα Αγγλικά.)



Εναρκτήρια Βραδιά του MLB: Γιάνκις Εναντίον Τζάιαντς (MLB Opening Night: Yankees vs. Giants)

Κυκλοφορεί 26/03/2026



Η σεζόν MLB 2026 ξεκινά στο Netflix με τους Γιάνκις εναντίον των Τζάιαντς, σε έναν υπέρλαμπρο εναρκτήριο αγώνα ζωντανά από το Oracle Park του Σαν Φρανσίσκο.

{https://youtu.be/WJW0hhoavWg?si=BUTItZWMJJFLTuGT}

Μην χάσετε επίσης

01/03/2026

Εμείς: μια ταινία για τον Bloody Hawk Emeis: A Movie About Bloody Hawk

Επτά Ζωές Seven Pounds

Πάρτι Γυναικών Rough Night

Τζερόνιμο Geronimo: An American Legend

Ταυτότητα Identity

Γλυκός Πειρασμός The Sweetest Thing

Πίτερ Παν Peter Pan

Ελεύθερος Σκοπευτής 6 Sniper: Ghost Shooter

Τζούλι & Τζούλια Julie & Julia

Εκεί που Τραγουδάνε οι Καραβίδες Where the Crawdads Sing

Μπάτσοι από τον Πάγκο The Other Guys

Moneyball Moneyball

Αρχηγός από Κούνια The Boss Baby

Sniper: Το Τέλος του Εκτελεστή Sniper: Assassin's End

02/03/2026

Transformers One

05/03/2026

Flames

06/03/2026

Εχθρός προ των Πυλών Enemy at the Gates

Ο Πυρήνας: Αποστολή στο Κέντρο της Γης The Core

07/03/2026

Καρχαριομάχος Shark Tale

12/03/2026

Funky

Τελειώνει με Εμάς It Ends With Us

Flat Girls

13/03/2026

Διαστημικά Καλάθια: Η Νέα Γενιά Space Jam: A New Legacy

27 Φορέματα 27 Dresses

Γαμο-Μπελάδες Wedding Crashers

Sex and the City: The Movie

Απόδραση από το Αλκατράζ Escape from Alcatraz

Highlander: Η Τελική Αναμέτρηση Highlander: Endgame

15/03/2026

Χάντσον Χοκ, το Γεράκι Hudson Hawk

Πίσω απο τις θημωνιες Behind the Haystacks

18/03/2026

Lady Bird

19/03/2026

Past Is Past

20/03/2026

Τζακ Ποτ στον Έρωτα What Happens in Vegas

Ο Αόρατος Άνθρωπος The Invisible Man

21/03/2026

Ακραίες Καταστάσεις Downhill

27/03/2026

Ο Μύθος του Ακέφαλου Καβαλάρη Sleepy Hollow

29/03/2026

Η Γυναίκα Βασιλιάς The Woman King

31/03/2026