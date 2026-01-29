Σε ποιο βιβλίο του Τζο Νέμπο βασίζεται και πότε κάνει πρεμιέρα στο Netflix.

To Νetflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης, αστυνομικής σειράς, Detective Hole. Η σειρά, η οποία βασίζεται στο best seller «Το Αστέρι του Διαβόλου» του Τζο Νέσμπο ακολουθεί τον αντισυμβατικό ντεντέκτιβ Χάρι Χόλε στους σκοτεινούς δρόμους του Όσλο καθώς προσπαθεί να πιάσει έναν κατά συρροή δολοφόνο, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσει τον συνάδελφό του ντετέκτιβ Τομ Βόλερ, έναν διεφθαρμένο αστυνομικό που εργάζεται στην αντίθετη πλευρά του νόμου.

Επίσης, το νέο τρέιλερ μας δίνει μια καλύτερη και πιο λεπτομερή ματιά στον εμμονικό Χόλε, τον οποίο ενσαρκώνει ο Tobias Santelmann.

{https://youtu.be/BRt7ojFIwzs?si=9hCWYjyRBgS7MjYr}

«Το να μπω στα παπούτσια του Χάρι Χόλε ήταν μια τεράστια τιμή και μια συναρπαστική πρόκληση. Ο κόσμος του Νέσμπο είναι τόσο πλούσιος και ο Χάρι είναι ένας πραγματικά πολύπλοκος χαρακτήρας. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία, και ελπίζω το κοινό να απολαύσει τον Χάρι Χόλε μας. Αυτό το πρώτο τρέιλερ κάνει εξαιρετική δουλειά αναδεικνύοντας όλη την ανθρωπιά και τις αδυναμίες του ντετέκτιβ», αναφέρει ο πρωταγωνιστής.

Ο Øystein Karlsen, σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, μιλώντας στο Tudum για την σειρά την χαρακτήρισε «ένα υπέροχο μείγμα ενός γρήγορου whodunit και ενός γνήσιου δράματος με πραγματικούς ανθρώπους και ζωές με τις οποίες ο θεατής μπορεί να ταυτιστεί — και έχει περισσότερες ανατροπές από όσες θυμάμαι να έχω δει σε οποιαδήποτε σειρά θρίλερ».

Ο streamer χαρακτηρίζει επίσης τη σειρά ως ένα «δράμα χαρακτήρων για δύο αστυνομικούς – και υποτιθέμενους συναδέλφους – που δρουν στις αντίθετες πλευρές του νόμου. Ο διεφθαρμένος ντετέκτιβ Βόλερ είναι ο μακροχρόνιος αντίπαλος του Χόλε. Ο ίδιος ο Χόλε είναι ένας λαμπρός αλλά βασανισμένος ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών που παλεύει με τους δαίμονές του».

Ο διάσημος Νορβηγός συγγραφέας και showrunner της σειράς, Τζο Νέσμπο, μίλησε για το πώς έφερε το μυθιστόρημα στη μικρή οθόνη, λέγοντας ότι «Ήταν απλά υπέροχο να συνεργαστώ με τον Tobias Santelmann και να δημιουργήσω έναν χαρακτήρα που είναι φρέσκος, αλλά ταυτόχρονα πιστός στον χαρακτήρα και στο σύμπαν του στα μυθιστορήματα. Ανυπομονώ πραγματικά να παρουσιάσω αυτόν τον Χάρι Χόλε στο κοινό».

Και τα εννέα επεισόδια του Detective Hole θα κάνουν πρεμιέρα στο Netflix στις 26 Μαρτίου 2026.