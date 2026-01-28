Προ των πυλών νέα κακοκαιρία που αναμένεται να «χτυπήσει» τη χώρα από την Πέμπτη, πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα.

Η κακοκαιρία Kristin είναι προ των πυλών και από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή η χώρα θα βρίσκεται σε κλοιό ισχυρών βροχών, καταιγίδων και χαλαζοπτώσεων που συνδυαστικά με τους θυελλώδεις ανέμους θα δημιουργήσουν ένα δύσκολο καιρικό σκηνικό. Πολλές περιοχές θα βρεθούν στο μάτι της καιρικής διαταραχής με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για σημαντικά φαινόμενα.

Κολυδάς για κακοκαιρία: Η πορεία του αεροχειμάρρου - Δυτικά και Ανατολικό Αιγαίο στο «μάτι» των φαινομένων

Σε ανάρτηση του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για το πέρασμα αεροχειμάρρου με την κακοκαιρία να κινείται σταδιακά ανατολικά, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και πολλούς κεραυνούς. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά «η παρουσία του Jet Stream με δυτική-βορειοδυτική ροή κινεί πολύ γρήγορα τα συστήματα που επηρεάζουν τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα αύριο να επηρεαστούμε από βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα προκαλέσει πολλές βροχές στη χώρα μας, κυρίως στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο.»

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία Kristin: Καρέ καρέ η κίνηση της διαταραχές - Πού θα βρέξει πολύ

Από πλευράς του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αποτυπώνει το πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Kristin τονίζοντας στην ανάρτησή του ότι τα φαινόμενα θα εξελιχθούν σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Σταδιακά η κακοκαιρία θα επηρεάσει την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, εξασθενώντας μέσα στην Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ALPHA oι άνεμοι στο Ιόνιο Πέλαγος θα πνέουν 5-7 μποφόρ κοντά στην Κέρκυρα και 8-9 μποφόρ κοντά στη Ζάκυνθο. Το βαρομετρικό χαμηλό «Kristin» πήρε το όνομα από το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA), καθώς ενισχύθηκε και κρίθηκε ότι θα προκαλούσε σημαντική κακοκαιρία στην περιοχή.

Μάλιστα επισημαίνει ότι οι περιοχές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα είναι το Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Πελοπόννησος, η Αιτωλοακαρνανία, η Φωκίδα, η Ευρυτανία, η Θράκη, καθώς και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Τστατραφύλλια έντονα φαινόμενα θα υπάρξουν και το Σάββατο. «Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν φαίνεται η πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει κάτι «ζόρικο» καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες. Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την τροχιά και τη δυναμική ενίσχυση των βαρομετρικών χαμηλών στις ελληνικές θάλασσες. Γι’ αυτό, σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες, ο εφησυχασμός δεν έχει κανέναν χώρο», σημειώνει.

Κακοκαιρία «Kristin»: Με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους η Πέμπτη στην Αττική

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Πέμπτη:

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για τη κακοκαιρία Kristin: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο