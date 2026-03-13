Αλλάζει μετά το Σαββατοκύριακο το σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο καιρός, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, είναι αρκετά βελτιωμένος με ηλιοφάνεια, με μόνη παραφωνία το κρύο νωρίς το πρωί.

Δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, όμως λόγω θερμικής αστάθειας, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο τις απογευματινές ώρες, να βγουν κάποιες μπόρες σε βουνά του ηπειρωτικού κορμού.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, θα αρχίσουν να ενισχύονται προς την πλευρά του Αιγαίου (έως και 7 μποφόρ) και θα συνεχίσουν να επικρατούν μέχρι τουλάχιστον και τις αρχές της άλλης εβδομάδας.

Η θερμοκρασία βρίσκεται μερικούς βαθμούς πάνω από το μηδέν τις πρωινές ώρες, ενώ όσο πηγαίνουμε προς τις μεσημεριανές ώρες αυτή θα ανεβαίνει. Δεν αποκλείεται τις πρωινές ώρες να έχουμε τοπικές ομίχλες.

Κοντά στους 12 με 17 βαθμού Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές.

Στην Αττική, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα, στα ανατολικά του νομού. Σιγά σιγά ο βοριάς επιστρέφει και θα αρχίσει να ενισχύεται προς τις απογευματινές ώρες. Τις μεγαλύτερες εντάσεις του βοριά τις περιμένουμε προς το βορειοδυτικό τμήμα του νομού, όπως επίσης στον Ευβοϊκό και το Κάβο Ντόρο. Η θερμοκρασία θα φθάσει και τους 19 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τις επόμενες ώρες με λίγα σύννεφα στην ορεινή - ημιορεινή ζώνη του νομού. Οι άνεμοι ασθενείς και ο υδράργυρος στους 17 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα, Τρίτη και στη συνέχεια μια κακοκαιρία θα προσπαθήσει να μας πλησιάσει από τα δυτικά, για να αλλάξει τον καιρό στη χώρα μας, μετά από αρκετές ημέρες. Θα έχουμε και πάλι βροχές και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ιδιαίτερα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη φαίνεται να είναι βροχερές οι ημέρες, κυρίως για τη δυτική, κεντρική και νότια χώρα.

Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε μεγάλη διαφορά πίεσης μέσα στο Αιγαίο με αποτέλεσμα οι βοριάδες να πνέουν κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, μέχρι περίπου και τη Δευτέρα.

Επομένως μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας δεν επηρεαζόμαστε από κάποια αξιόλογη κακοκαιρία, βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, κάποιες μπόρες το απόγευμα κοντά στα βουνά και ο υδράργυρος έως και 18 βαθμούς Κελσίου, για τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

