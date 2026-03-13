«Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα στους τρελούς αλήτες» λέει ο Τραμπ - Κατερρίφθη θηριώδες ιπτάμενο αμερικανικό τάνκερ

Ισχυρές εκρήξεις έσεισαν ακίνητα στο κέντρο του Ντουμπάι, όπου αναδίδονταν πυκνοί καπνοί, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Μέση Ανατολή φλέγεται για 14η μέρα και πλέον υπάρχουν σοβαροί φόβοι για μία σύγκρουση διαρκείας και μία νέα ενεργειακή κρίση.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυραυλικό πλήγμα στο βόρειο Ισραήλ. Επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη μετά τη συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ιράκ, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα.

Στο Ιράκ, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την απώλεια στρατιωτικού αεροσκάφους KC-135, με την οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, να αναλαμβάνει την ευθύνη, επικαλούμενη «σε υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας».

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εναντίον νέου κύματος ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονται προς τη χώρα, παροτρύνοντας τον πληθυσμό στις περιοχές που απειλούνται να σπεύσει σε καταφύγια, ενώ υπηρεσία άμεσης βοήθειας έκανε λόγο για δυο τραυματίες.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους εκτοξευθέντες από το Ιράν προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ο στρατός σε ανακοινωθέν του το οποίο δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

Έπειτα από δεύτερη προειδοποίησή του λίγο αργότερα, γυναίκα 34 ετών και έφηβη 17 ετών διακομίστηκαν σε ιατρικό κέντρο στο βόρειο Ισραήλ, γνωστοποίησε το Magen David Adom. Η 34χρονη έχει υποστεί τραύματα από θραύσματα στην πλάτη, διευκρίνισε η ίδια πηγή μέσω X.

{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}

LIVE