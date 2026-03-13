«Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα στους τρελούς αλήτες» λέει ο Τραμπ - Κατερρίφθη θηριώδες ιπτάμενο αμερικανικό τάνκερ

Η Μέση Ανατολή φλέγεται για 14η μέρα και πλέον υπάρχουν σοβαροί φόβοι για μία σύγκρουση διαρκείας και μία νέα ενεργειακή κρίση.
Τα ξημερώματα της Παρασκευής δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυραυλικό πλήγμα στο βόρειο Ισραήλ. Επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη μετά τη συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ιράκ, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα.
Στο Ιράκ, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την απώλεια στρατιωτικού αεροσκάφους KC-135, με την οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, μια ομπρέλα ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, να αναλαμβάνει την ευθύνη, επικαλούμενη «σε υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας».
Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εναντίον νέου κύματος ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονται προς τη χώρα, παροτρύνοντας τον πληθυσμό στις περιοχές που απειλούνται να σπεύσει σε καταφύγια, ενώ υπηρεσία άμεσης βοήθειας έκανε λόγο για δυο τραυματίες.
«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους εκτοξευθέντες από το Ιράν προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ο στρατός σε ανακοινωθέν του το οποίο δημοσιοποίησε μέσω Telegram.
Έπειτα από δεύτερη προειδοποίησή του λίγο αργότερα, γυναίκα 34 ετών και έφηβη 17 ετών διακομίστηκαν σε ιατρικό κέντρο στο βόρειο Ισραήλ, γνωστοποίησε το Magen David Adom. Η 34χρονη έχει υποστεί τραύματα από θραύσματα στην πλάτη, διευκρίνισε η ίδια πηγή μέσω X.
Ισχυρές εκρήξεις έσεισαν ακίνητα στο κέντρο του Ντουμπάι, όπου αναδίδονταν πυκνοί καπνοί, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
{https://www.youtube.com/watch?v=gCNeDWCI0vo}
LIVE
-
Αναφορές για βαλλιστικό πύραυλο κοντά στη βάση Ινσιρλίκ07:26:55
Πολλοί πολίτες στην Αδάνα ανέφεραν ότι ξύπνησαν στις 3:30 π.μ. από έναν δυνατό θόρυβο. Ακούστηκαν σειρήνες από τη βάση της Incirlik.
Λίγο αργότερα, υποστηρίχθηκε ότι ένας πύραυλος που κατευθυνόταν προς την περιοχή καταστράφηκε στον αέρα. Δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη δήλωση σχετικά με το θέμα.
{https://x.com/adanamasasi/status/2032270908757262727?s=20}
-
«Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα στους τρελούς αλήτες» λέει ο Τραμπ07:22:51
Ανάρτηση στο Truth Social με την οποία φαίνεται να προαναγγέλλει μεγάλο χτύπημα στο Ιράν έκανε το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
«Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
Στην ανάρτησή του ο Τραμπ γράφει, επίσης, «καταστρέφουμε εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, όμως, αν διαβάσετε την αποτυχημένη εφημερίδα New York Times, θα νομίζετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί, και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης».
«Διαθέτουμε ασύγκριτη πυρκαγιά, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
-
Τραμπ: Είναι τραυματισμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ07:13:34
Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Πρόεδρος Τραμπ εκτίμησε ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «τραυματισμένος», εν μέσω αναφορών ότι τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.
«Νομίζω ότι πιθανότατα είναι. Νομίζω ότι είναι τραυματισμένος, αλλά νομίζω ότι πιθανότατα είναι ζωντανός με κάποιο τρόπο, ξέρετε», δήλωσε ο Τραμπ στον παρουσιαστή του Fox News, Μπράιαν Κιλμέιντ, σε συνέντευξή του.
-
Σειρήνες σε βάση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία07:07:59
Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, μια σημαντική εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στη νότια Τουρκία.
-
Αυτό είναι το θηριώδες αμερικανικό ιπτάμενο τάνκερ που κατερρίφθη στο Ιράκ07:01:18
-
Δεν υπάρχει «ανάγκη» για χερσαία στρατεύματα στο Ιράν, λέει ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ06:55:14
Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ υποβάθμισε την πιθανότητα αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν, αλλά υπογράμμισε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για εβδομάδες.
«Δεν βλέπω την σύγκρουση να τελειώνει σήμερα», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον.
«Πιστεύω ότι η αποστολή είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι σε θέση να κατασκευάσουν πυραύλους για να μας χτυπήσουν και ότι δεν θα επιστρέψουν ποτέ στα πυρηνικά», είπε.
«Αυτό θα συνεχιστεί για εβδομάδες ακόμα, και μετά θα κάνουμε μια αξιολόγηση», πρόσθεσε ο Γκράχαμ, ο οποίος είναι γνωστός για τις σκληροπυρηνικές του απόψεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
-
Ισχυρές εκρήξεις στο Ντουμπάι06:20:39
{https://x.com/gizzmo1414/status/2032293959444336822}