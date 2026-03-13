Τα έσοδα από ΦΠΑ προβλέπεται να φθάσουν τα 29,307 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πηγή φορολογικών εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων διεθνώς, ως συνέπεια της γεωπολιτικής έντασης και της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας το 2026, ιδίως από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγά τους. Η άνοδος των τιμών στα ενεργειακά προϊόντα οδηγεί συνήθως σε υψηλότερη φορολογική απόδοση, καθώς ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί της τελικής τιμής πώλησης των καυσίμων.

Χθες δημοσιεύθηκε απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιου Κώτσηρα με την οποία καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι είσπραξης δημοσίων εσόδων για το 2026 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με τους στόχους είσπραξης που έχουν καθοριστεί για το 2026, τα έσοδα από ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και τα παράγωγά τους εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 2,124 δισ. ευρώ, ποσό που θα κινηθεί αισθητά υψηλότερα εφόσον διατηρηθούν για αρκετό διάστημα οι υψηλές τιμές ενέργειας.

Συνολικά, τα έσοδα από ΦΠΑ προβλέπεται να φθάσουν τα 29,307 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη πηγή φορολογικών εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Από το ποσό αυτό, περίπου 599 εκατ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από τον ΦΠΑ στα καπνικά προϊόντα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 26,584 δισ. ευρώ, αφορά τον ΦΠΑ από λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες.

Παράλληλα, σημαντική συμβολή στα δημόσια έσοδα αναμένεται και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, οι οποίοι για το 2026 εκτιμάται ότι θα αποδώσουν 7,456 δισ. ευρώ. Από αυτά, 4,337 δισ. ευρώ προέρχονται από ενεργειακά προϊόντα, 2,384 δισ. ευρώ από καπνικά προϊόντα και 736 εκατ. ευρώ από λοιπά προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Η φορολογία εισοδήματος εξακολουθεί επίσης να αποτελεί βασικό πυλώνα των δημοσίων εσόδων. Για το 2026, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να αποφέρει 15,714 δισ. ευρώ, ενώ ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 8,529 δισ. ευρώ. Επιπλέον, οι λοιποί φόροι εισοδήματος εκτιμώνται σε 2,354 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας συνολικά τα έσοδα από φορολογία εισοδήματος σε 26,597 δισ. ευρώ.

Σταθερή παραμένει και η συμβολή της φορολογίας ακίνητης περιουσίας, με τα συνολικά έσοδα να εκτιμώνται σε 2,328 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,316 δισ. ευρώ προέρχονται από τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος αναμένεται να αναρτηθεί έως τις 15 Μαρτίου.

Συνολικά, τα φορολογικά έσοδα για το 2026 προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 73,477 δισ. ευρώ, αποτελώντας το βασικό κορμό των συνολικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.