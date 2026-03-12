Οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται τις τελευταίες 11 ημέρες, 20% κατά μέσο όρο από τον περασμένο μήνα, λόγω του πολέμου που κήρυξαν Τραμπ και Νετανιάχου στο Ιράν.

Οι Αμερικανοί φαίνεται πως ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της βενζίνης και περίπου οι μισοί κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε η Morning Consult την Τετάρτη το βράδυ και κοινοποιήθηκε στην Axios.

Η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, που προκλήθηκε από τον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν μετατρέπεται σε πολιτική ευθύνη για τον Λευκό Οίκο και απειλεί την οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 74% των Αμερικανών λένε ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί φέτος.

Αυτό σημαίνει άνοδο κατά 30 μονάδες από πριν από έξι εβδομάδες, την τελευταία φορά που η εταιρεία δημοσκοπήσεων διεξήγαγε έρευνα με το συγκεκριμένο ερώτημα.

Η Morning Consult διεξήγαγε διαδικτυακή έρευνα σε 1.002 ενήλικες Αμερικανούς και στάθμισε τα δεδομένα ώστε να αντικατοπτρίζουν τα δημογραφικά στοιχεία. Όταν ρωτήθηκαν ποιος είναι ο πιο υπεύθυνος για τις τρέχουσες τιμές των καυσίμων, το 48% απάντησε ο Τραμπ και η κυβέρνησή του.

Ακολούθησε ένα ποσοστό της τάξης του 16% που κατηγορεί τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, το 13% που ρίχνει την ευθύνη στις παγκόσμιες δυνάμεις της αγοράς. Το 11% βλέπει ως φταίχτη τον πρώην πρόεδρο Μπάιντεν. Οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται τις τελευταίες 11 ημέρες, 20% κατά μέσο όρο από τον περασμένο μήνα. Η βενζίνη κοστίζει σήμερα 3,60 δολάρια ανά γαλόνι στις ΗΠΑ από 2,95 δολάρια πριν από ένα μήνα.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της επιμένει ότι όταν υποχωρήσει ο πόλεμος στο Ιράν, οι τιμές θα μειωθούν.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμες αναταραχές. Τελικά, μόλις ολοκληρωθούν οι στρατιωτικοί στόχοι και εξουδετερωθεί το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα μειωθούν ξανά ραγδαία, ενδεχομένως ακόμη και χαμηλότερα από ό,τι πριν από την έναρξη των επιθέσεων», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς στο Axios.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του πως «Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, μακράν, οπότε όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε πολλά χρήματα. ΑΛΛΑ, πολύ μεγαλύτερου ενδιαφέροντος και σημασίας για μένα, ως Πρόεδρο, είναι να σταματήσω μια κακή Αυτοκρατορία, το Ιράν, από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο. Δεν θα αφήσω ποτέ να συμβεί αυτό!».

