«Μέχρι ο Τραμπ να φύγει από τον Λευκό Οίκο, ο Ερντογάν θα περιορίσει τον αντιαμερικανισμό στο ελάχιστο», γράφει καθηγητής του King's College σε ανάλυσή του στη Haaretz.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει πολύ συγκεκριμένους λόγους για να αντιταχθεί στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν. Αλλά δεν έχει την πολυτέλεια να αναστατώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, και αυτό λέει πολλά για τις υπερβολικές φιλοδοξίες του να αντικαταστήσει η Τουρκία τις ΗΠΑ ως η μεγαλύτερη δύναμη στη Μέση Ανατολή.

Ο καθηγητής Dr. Simon A. Waldman του Kings' College του Λονδίνου αναλύει σε άρθρο του στη Ηaaretz, την απλή στρατηγική του Τούρκου προέδρου απέναντι στον συνεχιζόμενο πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν: Μην αναστατώσετε τον πρόεδρο Τραμπ.

Κεντρικό στοιχείο για την τουρκική ασφάλεια είναι η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, γράφει στην ανάλυσή του. Η Άγκυρα αποτελεί μέρος της συμμαχίας από το 1952. Για τον Ερντογάν, ΝΑΤΟ σημαίνει ΗΠΑ αλλά για τα επόμενα τρία χρόνια, αυτό σημαίνει «Τραμπ». Κάτι που θέτει τον Ερντογάν σε μια αρκετά λεπτή θέση, επειδή αυτός ο πόλεμος δεν είναι καλός για την Τουρκία.

Ροές μεταναστών και κουρδικό

Η Τουρκία έχει σύνορα 560 χιλιομέτρων με το Ιράν και ο πόλεμος διακινδυνεύει μια αύξηση προσφύγων και μεταναστών στο έδαφός της. Κατά τη διάρκεια του κορύφωσης του Συριακού Εμφυλίου Πολέμου, 3,8 εκατομμύρια Σύροι κατέφυγαν στην Τουρκία. Αυτό έγινε πηγή κοινωνικής έντασης και υπήρξαν ακόμη και αντισυριακές ταραχές σε ορισμένες πόλεις. Ήταν επίσης ένα εκρηκτικό εκλογικό ζήτημα. Η Άγκυρα φοβάται τη διαρκή οικονομική πίεση του πολέμου, από τη σταθερότητα της λίρας μέχρι την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Για σχεδόν μια δεκαετία, οι Τούρκοι αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του αδιάκοπου πληθωρισμού και της αύξησης του κόστους ζωής.

Επίσης, η συζήτηση για την υποστήριξη της CIA σε μια κουρδική εξέγερση στο Ιράν προκαλεί ανησυχία στον Ερντογάν. Πέρυσι το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το PKK ανακοίνωσε τη διάλυσή του και τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσής του, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 40.000 Τούρκους πολίτες. Μόλις τον περασμένο μήνα, οι συνεργάτες του PKK στη Συρία έχασαν το 80% της επικράτειάς τους από τις δυνάμεις του προέδρου και πρώην τζιχαντιστή Αχμέντ αλ-Σαράα, τον οποίο ο Ερντογάν πιστεύει ότι μπορεί να ελέγξει. Μια κουρδική εξέγερση στο Ιράν θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον ισχυρισμό του Ερντογάν ότι είναι αυτός εκείνος που κατάφερε να λύσει το κουρδικό ζήτημα της χώρας του.

Σε κάθε περίπτωση, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Τουρκία είναι ομοβροντίες ιρανικών πυραύλων ή επιθετικά drones στο έδαφός της. Σε αντίθεση με τα αραβικά κράτη του Κόλπου, η Τουρκία μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει μόνο δύο πυραύλους. Αλλά για τον Ερντογάν, αυτοί είναι δύο πάρα πολλοί.

Οι δεσμοί της Άγκυρας με το Ιράν είναι περιορισμένοι

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν έχει συναντηθεί και αγκαλιάσει Ιρανούς ηγέτες και έχει κάνει αμοιβαίες συμφωνίες για την ανταλλαγή στρατιωτικών και πληροφοριών, οι δεσμοί της Άγκυρας με το Ιράν είναι περιορισμένοι. Η Τουρκία δεν αγοράζει ιρανικά όπλα και δεν αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο. Η Άγκυρα παίρνει φυσικό αέριο, αλλά αυτό περιορίζεται σε 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, περίπου δηλαδή το 15% της ετήσιας κατανάλωσης της Τουρκίας. Αυτό δεν είναι μικρό ποσοστό αλλά σίγουρα είναι αναπληρώσιμο. Αν και το διμερές εμπόριο μεταξύ Τουρκίας και Ιράν αξίζει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ωχριά σε σύγκριση με τις συναλλαγές της Τουρκίας με την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Αλλά με τον Τραμπ στη θέση του προέδρου των ΗΠΑ, ο Ερντογάν γνωρίζει ότι αν πει ακριβώς αυτό που έχει στο μυαλό του, μπορεί να καταλήξει σε αύξηση των εμπορικών δασμών. Αυτό συνέβη το 2018 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, όταν ο Ερντογάν αρνήθηκε να απελευθερώσει τον φυλακισμένο Αμερικανό πάστορα Άντριου Μπράνσον.

Ο Ερντογάν θα βρεθεί σε δύσκολη θέση στο ΝΑΤΟ και θα αποχαιρετήσει την απόκτηση του πολυπόθητου στόλου των νέων μαχητικών F35. Τους τελευταίους μήνες, οι συνομιλίες για να επιτραπεί στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F35 έχουν προχωρήσει, μετά την αποβολή της για την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S400, το οποίο είναι ασύμβατο με το υλικό του ΝΑΤΟ.

Έτσι, ενώ ο Ερντογάν δήλωσε μετά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, ότι αποτελούσαν «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ ότι ήταν «βαθιά λυπημένος από τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του γείτονά μας, του Ιράν», αυτές οι δηλώσεις ήταν εντελώς διαφορετικές από τη γλώσσα που χρησιμοποίησε τα προηγούμενα χρόνια, όταν ορκιζόταν να «χαστουκίσει οθωμανικά» τις αμερικανικές δυνάμεις στη Συρία, κατηγορούσε τον Μπαράκ Ομπάμα ότι μετέτρεψε τη Μέση Ανατολή σε «θάλασσα αίματος» και έλεγε κατά τη διάρκεια της θητείας Μπάιντεν ότι «ένας πιο δίκαιος κόσμος είναι εφικτός, αλλά χωρίς την Αμερική». Ακόμα και πριν από αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ερντογάν προσπαθούσε να μην εκφραστεί ανοιχτά.

Η σιωπή του Ερντογάν

Τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ απαίτησε τον έλεγχο στη Γροιλανδία. η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Δανία και η Βρετανία απάντησαν με μια δήλωση που επέμενε ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Ο Ερντογάν δεν υπέγραψε τη δήλωση και έμεινε σιωπηλός για όλη την υπόθεση.

Επίσης νωρίτερα φέτος, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εξόργισε τους συμμάχους του λέγοντας ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ εκτός ΗΠΑ «έμειναν λίγο πίσω» στο Αφγανιστάν, ο Ερντογάν πάλι δεν είπε λέξη, παρά το γεγονός ότι είχε χάσει 15 στρατιώτες εκεί.

Έτσι, καθώς η Μέση Ανατολή φλέγεται με τα κράτη του Κόλπου να αντιμετωπίζουν μπαράζ από πυραυλικές επιθέσεις και drones, ενώ οι Ισραηλινοί υπομένουν δύσκολες νύχτες στα καταφύγιά τους, το μόνο πραγματικό σχέδιο του Ερντογάν είναι να παραμείνει εκτός «επικίνδυνου» πεδίου του Τραμπ. Αυτή η σύγκρουση δείχνει ότι παρά τους κομπασμούς του, ο Ερντογάν δεν είναι ο ηγέτης μιας μεγάλης δύναμης έτοιμης να αντικαταστήσει την επιρροή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σχολιάζει ο καθηγητής.

«Αλλά μόλις σταματήσουν οι μάχες, ο Ερντογάν αναμφίβολα θα επιστρέψει στις επιθέσεις κατά του Ισραήλ και του Νετανιάχου. Θα είναι ο πρώτος που θα προσφερθεί εθελοντικά να μεσολαβήσει μεταξύ των ΗΠΑ και ό,τι έχει απομείνει από το καθεστώς στο Ιράν, ή όποιου ηγέτη αναδυθεί στην απίθανη περίπτωση που το βάναυσο καθεστώς πέσει. Αλλά μέχρι ο Τραμπ να φύγει από τον Λευκό Οίκο, ο Ερντογάν θα περιορίσει τον αντιαμερικανισμό στο ελάχιστο. Η ασφάλεια της χώρας του εξαρτάται από αυτό» καταλήγει το άρθρο.

Με πληροφορίες της Haaretz