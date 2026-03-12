Η γιορτή της Αρχαίας Αθήνας, Μουνίχια, προκάλεσε απορίες στην Μαρία Μπεκατώρου, στο αποψινό «Chase».

Η Μαρία Μπεκατώρου το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου, υποδέχτηκε τους νέους της παίκτες στο «The Chase» και εκείνοι έκαναν τα αδύνατα – δυνατά για να κερδίσουν το «Γεράκι».

Η παρουσιάστρια όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, είναι ιδιαίτερα εκφραστική και δεν διστάζει να δείξει την χαρά ή την δυσαρέσκειά της, απέναντι στις ερωτήσεις, αλλά και τις απαντήσεις των παικτών.

Σήμερα, μία γιορτή της Αρχαίας Αθήνας, τα Μουνίχια, η απάντηση και η αιτιολόγηση του παίκτη την έκαναν να «λυγίσει» από τα γέλια, ενώ ακόμη και το «Γεράκι» προσπάθησε να δώσει την δική του εξήγηση.

Στην ερώτηση: «Προς τιμήν ποιας θεάς γιορτάζονταν τα Μουνίχια στην Αρχαία Αθήνα;», ο παίκτης, απάντησε την «Αφροδίτη», διότι συνέδεσε τη λέξη με την ιδιότητα που κατείχε η Αφροδίτη, ως η θεά του έρωτα, στην Αρχαία Ελλάδα.

Το «Γεράκι» κατάφερε να απαντήσει σωστά, ενώ με τη σειρά του έδωσε την εξήγηση:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η λέξη που μπορεί να οδήγησε εσένα ή κάποιους από τους τηλεθεατές στο να σκεφτούν την Αφροδίτη, δεν υπήρχε στην Αρχαία Ελλάδα. Η Μουνιχία, είναι περιοχή στην αρχαία Ελλάδα… Η πρώτη συλλαβή της λέξης, προέρχεται από το «μόνος», είχε και μία δεύτερη εκδοχή που ήταν με… μου…»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0z1znjg4ax?integrationId=40599y14juihe6ly}