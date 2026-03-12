Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι ο πρώτος καλεσμένος της Ζέτας Μακρυπούλια στην εκπομπή «Moments» του ΑΝΤ1.

Λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας εκπομπής, «Moments», με την Ζέτα Μακρυπούλια, είδαν το φως τις δημοσιότητας ορισμένες «άγνωστες» φωτογραφίες του πρώτου της καλεσμένου, του Γιώργου Καπουτζίδη.

Το «Moments», ανοίγει αυλαία το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00, ενώ σήμερα ο επίσημος λογαριασμός του ΑΝΤ1 στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες του ηθοποιού.

Στα στιγμιότυπα απεικονίζεται ο Γιώργος Καπουτζίδης, από την παιδική του ηλικία μέχρι και την εφηβεία, ενώ η λεζάντα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αυτός είναι που θα μας πει τη δική του ιστορία! Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι ο πρώτος καλεσμένος του Moments».

{https://www.instagram.com/p/DVyeSjkCKaL/?hl=el&img_index=1}