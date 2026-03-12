Η Μαρία Κίτσου στον καναπέ της εκπομπής «Buongiorno».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου η Μαρία Κίτσου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η γνωστή ηθοποιός, αναφέρθηκε στην καριέρα και την προσωπική της ζωή, ενώ μεταξύ άλλων, στάθηκε ιδιαίτερα στα σχόλια και τις κριτικές που έχει δεχθεί ανά διαστήματα.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, στάθηκε στην φορά που είχε δημιουργηθεί η φήμη ότι παντρεύεται, χωρίς να ισχύει κάτι τέτοιο.

Όπως εξήγησε, βλέπει τα σχόλια και τις κριτικές που της ασκούνται και τόνισε ότι εκείνα που εμπεριέχουν μία δόση αλήθειας τα ενστερνίζεται, ενώ τα υπόλοιπα όχι.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ακούω τα πάντα, δεν είμαι αλλού. Όταν δω ότι κάτι έχει μία δόση αλήθειας θα το ενστερνιστώ, αν δω ότι κάτι έχει κακεντρέχεια θα το αφήσω στην άκρη. Ευτυχώς δεν έχουν μιλήσει για το ταλέντο μου. Έβλεπα σχόλια για την εμφάνισή μου όταν είχα πάρει παραπάνω κιλά, υπήρχε πολύ κακεντρέχεια. Γενικά το αντιμετώπιζα και στις δουλειές αυτό. Αλλά συνήθως ήταν προφίλ άγνωστα και fake. Ποτέ δεν ξέρεις τι περνάει ο άλλος και πώς νιώθει με αυτά τα κιλά. Δεν με ρίχνει περισσότερο, έχω το δικό μου ψυχολογικό, αλλά σκέφτομαι τι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν έχεις ζωή, ασχολείσαι όλη μέρα με το twitter, η ζωή σου είναι αυτός ο κόσμος, είναι λυπηρό…».

Σε άλλο σημείο εξήγησε ότι στη ζωή της έχει φίλους και γνωστούς που ξέρει ότι θα της συμπαρασταθούν σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής της: «Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μου που θα με κάνουν τα ξεχάσω όλα. Υπάρχουν φίλες και φίλοι μου, δεν είναι μεγάλος στον αριθμό, είναι από τον χώρο. Υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων που νιώθω ότι θα με στηρίξουν σε ό,τι περνάω, θα μου πουν προχώρα τώρα, μου λένε ότι δεν έχουν συναντήσει πιο δυνατό άνθρωπο, εγώ νιώθω αδύναμη βέβαια».

Σε ό,τι αφορά την περίοδο που είχε δημιουργηθεί η φήμη ότι παντρευόταν, η ηθοποιός μίλησε για τίτλους και δημοσιεύματα που της είχαν προκαλέσει ταραχή: «Ακούστηκε ότι παντρευόμουν. Αυτό με είχε σοκάρει περισσότερο, το ότι έβλεπα τα εξώφυλλα στα περίπτερα. Στην αρχή δεν είχα έναν άνθρωπο, μετά ναι, μετά όχι, αλλά συνέχιζαν να γράφουν πράγματα ανυπόστατα. Δεν ένιωσα την ανάγκη να δώσω λογαριασμό σε κανέναν και ειδικά στις παλιοφυλλάδες ας πούμε, που έκαναν εξώφυλλα. Δηλαδή κάποια στιγμή έγραψαν: «Η μάχη της Κίτσου με τη λευχαιμία». Εκεί ήθελε μηνυσάρα σίγουρα. Και μέσα λέγανε ότι «δεν έχω ξεπεράσει τον θάνατο του πατέρα μου που πέθανε από λευχαιμία». Και το κάνανε για τα κλικ. Ή ότι έχω μείνει έγκυος ή ότι απέβαλα. Ένα σωρό τερατώδη πράγματα, αλλά παρ' όλο που ήταν σοκαριστικό, γιατί μου δημιούργησε και πρόβλημα με μια σχέση η οποία είχε λήξει, έλεγαν για ότι παντρευόμαστε, ότι αυτό, εκείνο. Ήταν πολύ άσχημο όλο αυτό».

