Το νέο βίντεο – «μπηχτή» της Ιωάννα Τούνη και η αναφορά σε «τοξικές σχέσεις».

Με μία νέα ανάρτηση στο TikTok επέστρεψε η Ιωάννα Τούνη την Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Η γνωστή influencer που μέσα από τα stories της το τελευταίο διάστημα αναφέρεται σε τοξικές σχέσεις, έθεσε μία νέα ερώτηση στους διαδικτυακούς της φίλους ρωτώντας τους «ποια είναι η χειρότερη δικαιολογία που έχετε ακούσει από toxic relationship».

Στο βίντεο που απεικονίζεται η ίδια γράφει χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω ποια είναι αυτή, ορκίζομαι δε την έκανα εγώ follow, μάλλον πατήθηκε κατά λάθος μόνο του», κάνοντας – πιθανά – υπαινιγμό για απιστία.

Στη λεζάντα της έγραψε: «Ναι μαζί με τα 10 likes σε φωτογραφίες από το 2022. Συμπεθέρες ακούω ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ που έχετε ακούσει εσείς από toxic relationship».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7616280358522326294}

Παρ’ όλα αυτά, η influencer δεν αναφέρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αν πρόκειται για την προσωπική της ζωή.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε αναρτήσει ένα σύντομο στιγμιότυπο όπου απεικονίζεται η ίδια ξαφνιασμένη γράφοντας στο βίντεο: «Όταν φεύγει ο έρωτας και πλέον βλέπεις κι εσύ καθαρά αυτά που σου έλεγαν όλες οι κολλητές σου γι’ αυτόν».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7614127281715399958}