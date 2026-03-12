Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε μία προσωπική της εμπειρία σχετικά με τις διαδικτυακές απάτες.

Το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου, η Κατερίνα Καινούργιου, θέλησε να μοιραστεί με τους τηλεθεατές της ένα περιστατικό που της συνέβη, όταν επιτήδειοι προσπάθησαν να την εξαπατήσουν μέσω διαδικτύου.

Με αφορμή το σχετικό ρεπορτάζ, η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε λάβει ένα e-mail στο οποίο μία γυναίκα της ζήτησε τα προσωπικά της στοιχεία, προκειμένου να της μεταβιβάσει – όπως υποστήριζε - 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε, ότι δεν πείστηκε από το εν λόγω mail, ενώ παράλληλα έστειλε το δικό της μήνυμα στους τηλεθεατές.

Εξήγησε χαρακτηριστικά: «Ακούστε τι είχα πάθει εγώ και το έλεγα στα παιδιά στο καμαρίνι πριν έναν μήνα περίπου. Μου ήρθε ένα e-mail. Εγώ επειδή έχω πάρα πολλά mail, δεν τα διαβάζω όλα, αλλά αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί μου έγραφε μία κυρία: Γεια σου Κατερίνα μου, ονομάζομαι τάδε, να ξέρεις ότι μένω στη Γαλλία, σε παρακολουθώ χρόνια, σε θαυμάζω, μπορεί να σου φανεί περίεργο το μήνυμά μου, αλλά εγώ είμαι στα τελευταία μου, στο τελευταίο στάδιο μιας ασθένειας που έχω τέλος πάντων και θα φύγω από τη ζωή. Δεν έχω κανέναν συγγενή και έχω στην τράπεζα δέκα εκατομμύρια, τα οποία θέλω να στα αφήσω…», και συνέχισε:

«Μπορεί να μη με πιστέψεις και τα λοιπά, εγώ θέλω να το πιστέψεις. Μπες στο παρακάτω link, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και τον τραπεζικό σου λογαριασμό για να σου κάνω τη μεταβίβαση. Τόσο απλά. Αλλά αυτοί είχαν ψάξει ότι είμαι εγώ. Θέλει προσοχή παιδιά. Ακόμα και πενήντα ευρώ να σας πουν ότι θέλουν να σας δώσουν, μην το πιστέψετε. Μη βάζετε τα στοιχεία σας ,γιατί μπορεί ό,τι έχετε στην τράπεζα να εξαφανιστεί σε κλάσματα δευτερολέπτου».

