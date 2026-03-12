Ο 17χρονος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης με γροθιές και κλωτσιές από 15χρονο.

Με σοβαρή οφθαλμική κάκωση νοσηλεύεται 17χρονος που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 15χρονο στα Ιωάννινα και μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο 15χρονος προσέγγισε τον 17χρονο και, ύστερα από λεκτική αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή, φέρεται να τον έριξε στο έδαφος και να τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές.

Αρχικά ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας και της ιδιαιτερότητας των τραυμάτων στο μάτι, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Αθήνα, όπου παραμένει νοσηλευόμενος για περαιτέρω αντιμετώπιση.