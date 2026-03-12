Με σοβαρή οφθαλμική κάκωση νοσηλεύεται 17χρονος που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 15χρονο στα Ιωάννινα και μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο 15χρονος προσέγγισε τον 17χρονο και, ύστερα από λεκτική αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή, φέρεται να τον έριξε στο έδαφος και να τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές.
Αρχικά ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας και της ιδιαιτερότητας των τραυμάτων στο μάτι, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Αθήνα, όπου παραμένει νοσηλευόμενος για περαιτέρω αντιμετώπιση.