Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Ιωάννινα.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 10/03, στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου στο μάτι.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, οι δύο ανήλικοι είχαν έντονο διαπληκτισμό, με έναν 15χρονο να επιτίθεται με μανία στον 17χρονο, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές. Από τα χτυπήματα, ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι και μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο. Οι γιατροί που τον εξέτασαν έκριναν ιδιαίτερα σοβαρή την κατάστασή του και αποφασίστηκε η μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων πέρασαν άμεσα χειροπέδες στον 15χρονο δράστη και στους γονείς του. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.