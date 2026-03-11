Οι εργασίες στο κολυμβητήριο του Ζαππείου δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν εντός του Απριλίου, δήλωσε ο Κούβελος.

Ξεκινά η διαδικασία της δημοπράτησης για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο, το οποίο είναι κλειστό για 12 και πλέον χρόνια, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΕΟΕ, τα έργα στο κολυμβητήριο μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και μέσα στον Απρίλιο, διαδικασία που προχωρά χάρη στη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.

«Βρισκόμαστε πλέον σε μια καθοριστική καμπή: τα πράγματα προχωρούν, με σαφή βήματα και απτά αποτελέσματα, ώστε μια ιστορική εγκατάσταση να περάσει από τη στασιμότητα στην επανεκκίνηση και από την αναμονή στην υλοποίηση», είπε ο πρόεδρος της ΕΟΕ.

«Πρώτον, έχει προεγκριθεί η οικοδομική άδεια από τον δήμο Αθηναίων. Πρόκειται για ένα κρίσιμο ορόσημο που επιβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες ωριμάζουν και ότι το έργο αποκτά την απαιτούμενη θεσμική βάση για να προχωρήσει με ταχύτητα και ασφάλεια. Δεύτερον, συστάθηκε τριμελής επιτροπή με τη συμμετοχή της ΕΟΕ, της Ανάπλασης Δημοσίων Έργων και της Εθνικής Τράπεζας», εξήγησε.

Αυτή η επιτροπή ενέκρινε την προκήρυξη του διαγωνισμού. «Πλέον ξεκινά η διαδικασία της δημοπράτησης: οι τρεις εταιρείες που έχουν επιλεγεί καλούνται να υποβάλουν εντός 20 ημερών τα απαιτούμενα τεύχη/δικαιολογητικά. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, δεν αποκλείεται οι εργασίες να ξεκινήσουν και εντός του Απριλίου», πρόσθεσε ο Ισίδωρος Κούβελος.

«Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών να επιστρέψει εκεί που ανήκει: ζωντανό, λειτουργικό, αντάξιο της ιστορίας του», υπογράμμισε.

Η ΕΟΕ «όπως και στο κωπηλατοδρόμιο» του Σχοινιά «έπαιξε έναν καθοριστικό θεσμικό ρόλο, γιατί όλες οι εγκρίσεις από τον δήμο Αθηναίων και το υπουργείο Πολιτισμού ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων και δύσκολων διαδικασιών. Ελπίζουμε να έχουμε μία ικανοποιητική προσφορά από τις τρεις εταιρείες και να επιλεγεί η καλύτερη ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα τα έργα», επεσήμανε ο πρόεδρος της επιτροπής Μάρκετινγκ της ΕΟΕ, Πέτρος Συναδινός.