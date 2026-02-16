Χειροκροτήθηκε ο Αλέξανδρος Γκιννής στην τιμητική «τελευταία κατάβαση».

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές για την ελληνική ομάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026, όταν ο Αλέξανδρος Γκιννής έκανε την τελευταία, όπως τη χαρακτήρισε, κατάβαση της καριέρας του.

Εξαιτίας τραυματισμού, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής των χειμερινών σπορ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση. Ο 32χρονος σκιέρ δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί διεκδικώντας τη διάκριση που μπορούσε, αλλά η παγκόσμια ομοσπονδία (FIS) και η ΔΟΕ του έδωσαν την ευκαιρία να κάνει μια τιμητική τελευταία κατάβαση και χειροκροτήθηκε από όλους.

Η «τελευταία» κατάβαση του Αλέξανδρου Γκιννή

{https://exchange.glomex.com/video/v-dggbcul2zxtd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η επιμονή Κούβελου και το «παραθυράκι» από Γκιννή

Μετά την κατάβαση, ο μοναδικός Έλληνας αθλητής χειμερινών σπορ που έχει ανέβει σε βάθρο Παγκοσμίου πρωταθλήματος- όταν κατέκτησε το ασημένιο στην τεχνική κατάβαση του αλπικού σκι το 2023- άκουσε χαμογελώντας τον Ισίδωρο Κούβελο να επιμένει πως πρέπει να συνεχίσει.

«Εγώ δεν δέχομαι τις δηλώσεις περί αποχώρησης, έχουμε μπροστά μας τις γαλλικές Άλπεις», είπε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, αναφερόμενος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2030. «Θα πάμε στην Αθήνα να τον δει ο δικός μας γιατρός, γιατί πιστεύω ότι οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι από τους ξένους, να τον φτιάξουν και να έχουμε στόχο για τους επόμενους Αγώνες», συμπλήρωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το είχα πει και σε άλλο αθλητή το 2012, που ήθελε να σταματήσει και του είπα θα πάρεις μετάλλιο στο Ρίο και έγινε. Θα πάμε και θα πάρεις μετάλλιο εκεί», συμπλήρωσε ο Ισίδωρος Κούβελος.

«Ας πάρουμε μερικές εβδομάδες, να φτιάξουμε τον αστράγαλο και το τι θα γίνει σε 2, 3, 4 χρόνια… θα δούμε», απάντησε ο Αλέξανδρος Γκιννής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dggcqrodjflt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την παραμονή της κούρσας, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, εξήγησε ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. «Δυστυχώς στο τελευταίο χειρουργείο συμπιέστηκε ένα νεύρο που δεν μπορέσαμε να το φτιάξουμε. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βρει καμία λύση, τα προσπαθήσαμε όλα. Πήραμε την πολύ δύσκολη απόφαση να σταματήσω την καριέρα μου στο σκι, που είναι όλη μου η ζωή», είπε και ευχαρίστησε τη FIS, την ΕΟΕ και τη ΔΟΕ που του επέτρεψαν να κάνει μια τιμητική κατάβαση.

«Έχω χάσει δύο Ολυμπιακούς αγώνες με τραυματισμούς, το να έχω φτάσει τόσο κοντά και να μην μπορέσω να τρέξω θα πόναγε πάρα πολύ. Το ότι με αφήνουν να πάρω τουλάχιστον τη συμμετοχή είναι πολύ τιμητικό και το παν για εμένα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τους πολλούς τραυματισμούς που έχει αντιμετωπίσει, απάντησε: «Αν ήταν όλα εύκολα δεν θα ήταν καλή ιστορία. Έχω υπάρξει πολύ τυχερός που έχω σταθεί στα βάθρα, η σημαία μας έχει πετάξει ψηλά για πρώτη φορά στα χειμερινά σπορ. Και έχω καταλήξει πολλές φορές στα νοσοκομεία, έχω κάνει δέκα χειρουργεία. Είμαι χαρούμενος που κλείνει αυτό το κεφάλαιο και να αρχίσει κάτι καινούριο».