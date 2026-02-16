Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ ήταν στο επίκεντρο της ιστορικής συνάντησης του προέδρου της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ με τον λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν.

Ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, απηύθυνε έκκληση προς τις αρχές του Λιβάνου να προχωρήσουν με συνέπεια στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για βασική προϋπόθεση ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες πλήρους αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από εδάφη του Λιβάνου που εξακολουθούν να τελούν υπό κατοχή.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο Γερμανός πρόεδρος τόνισε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας απαιτεί δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές. Όπως σημείωσε, ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ πρέπει να συνεχιστεί, παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται για τη Βηρυτό.

{https://x.com/BPrSprecherin/status/2023417762144784570}

Ο στρατός του Λιβάνου αναμένεται να παρουσιάσει στην κυβέρνηση τη δεύτερη φάση του σχεδίου για τον περιορισμό της στρατιωτικής παρουσίας της οργάνωσης. Η πρώτη φάση, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο και αφορούσε την περιοχή από τα σύνορα με το Ισραήλ έως τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν σκοπεύει να παραδώσει τον οπλισμό της βόρεια του Λιτάνι, περιοχή που εντάσσεται στο επόμενο στάδιο του σχεδίου.

Ισραήλ και UNIFIL παραμένουν εντός του Λιβάνου

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε πέντε στρατηγικής σημασίας τοποθεσίες εντός λιβανικού εδάφους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου κάλεσε το Βερολίνο να ασκήσει πίεση προς το Ισραήλ ώστε να τηρηθούν οι όροι της εκεχειρίας και να ολοκληρωθεί η αποχώρηση.

Παράλληλα, ζήτησε γερμανική στήριξη προς τον λιβανικό στρατό, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πόρους και εξοπλισμό, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Γερμανίας σε μια μεταβατική περίοδο.

{https://x.com/ObserveLebanon/status/2023355763159187579}

Η εντολή της ειρηνευτικής αποστολής United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) λήγει στο τέλος του έτους. Η Γερμανία έχει αναλάβει από το 2021 τη διοίκηση της ναυτικής δύναμης της αποστολής, με δύναμη 179 στελεχών.

Οι εξελίξεις γύρω από τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, την ισραηλινή στρατιωτική παρουσία και το μέλλον της UNIFIL αναμένεται να καθορίσουν το επόμενο διάστημα την ασφάλεια και τη σταθερότητα στον νότιο Λίβανο.