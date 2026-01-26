Πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ εξαπέλυσε το Ισραήλ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας εξουδετέρωσαν σήμερα, 26/1, τον Αλί Νουρ Ελ-Ντιν, επικεφαλής μονάδας πυροβολικού στην επαρχία της Τύρου νότια του Λιβάνου.

Όπως αναφέρει ο IDF, ο Αλί Νουρ συγκαταλέγεται στη λίστα των τρομοκρατών του Ισραήλ, με τον ίδιο να έχει διατάξει δεκάδες επιθέσεις στα ισραηλινά εδάφη, ενώ έδρασε και για την ανασύσταση της Χεζμπολάχ νότια του Λιβάνου.

Οι δραστηριότητες του συνιστούσαν παράβαση της συμφωνίας Ισραήλ και Λιβάνου για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

{https://x.com/IDF/status/2015884072506077631}