«Δεν υπάρχουν πλέον επίσημα άλλοι όμηροι στη Γάζα», ανακοίνωσαν οι IDF.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τη σορό του τελευταίου νεκρού ομήρου που απέμενε στη Γάζα.

Πρόκειται για τον 24χρονο αστυνομικό Ραν Γκβίλι. Έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 και η Χαμάς μετέφερε το άψυχο σώμα του στη Γάζα.

«Δεν υπάρχουν πλέον επίσημα άλλοι όμηροι στη Γάζα», ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός, παραδόθηκαν 20 ζωντανοί όμηροι και οι σοροί άλλων 27. Όμως, τις τελευταίες εβδομάδες η Χαμάς ανέφερε ότι δεν μπορούσε να εντοπίσει τη σορό του Γκβίλι.

Χθες, Κυριακή, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας, μόλις επιστραφεί η σορός του νεκρού αστυνομικού ή ολοκληρωθεί η έρευνα για τον εντοπισμό της.

{https://x.com/IDF/status/2015785942267699533}