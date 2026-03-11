Με «εκτεταμένο κύμα» επιθέσεων στα νότια προάστια της Βηρυτού απάντησε το Ισραήλ.

Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ιράν πραγματοποίησαν μια κοινή πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, την πρώτη συντονισμένη ενέργειά τους από την έναρξη του πολέμου, ανακοίνωσε απόψε ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

{https://x.com/sentdefender/status/2031802535565013112}

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ξεκίνησε ένα «εκτεταμένο κύμα» επιθέσεων στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της σιιτικής, φιλοϊρανικής οργάνωσης.

{https://x.com/IDF/status/2031812813283270896}