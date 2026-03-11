Ανησυχία για την οικονομία λόγω πολέμου εκφράζουν οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση.

Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ενισχύονται σε νέα δημοσκόπηση της Pulse, η οποία καταγράφει πτώση για τη Μαρία Καρυστιανού και άνοδο για τον Αλέξη Τσίπρα.

Επιπλέον, οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, εκφράζουν ανησυχία για τον πόλεμο και τις συνέπειές του στην οικονομία.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 25,5%, ποσοστό αυξημένο κατά 1,5% σε σύγκριση με τη μέτρηση της Pulse τον Ιανουάριο, ενώ μισή μονάδα κερδίζει το ΠΑΣΟΚ που ανεβαίνει στο 11%.

Σταθερή στην τρίτη θέση και το 8% είναι η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7% (από 7,5%), το ΚΚΕ που παρέμεινε στο 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5% (από 4,5%) και η Φωνή Λογικής με 3% (από 3,5%). Η «γκρίζα ζώνη» διαμορφώνεται στο 18%.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, που περιελάμβανε η δημοσκόπηση, η ΝΔ ανεβαίνει στο 31,5%, έναντι 13,5% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας (9,5%), η Ελληνική Λύση (9%), το ΚΚΕ (8%), ο ΣΥΡΙΖΑ (6%) και η Φωνή Λογικής (3,5%).

Άνοδος για Τσίπρα, πτώση για Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση της Pulse αποτυπώνει άνοδο για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ και αυτή η μέτρηση δείχνει πτώση της Μαρίας Καρυστιανού, σε ό,τι αφορά στη δημιουργία νέων κομμάτων.

Στο ερώτημα «Πώς θα αντιμετωπίζατε ενδεχόμενο νέο κόμμα» του πρώην πρωθυπουργού, το 12% απαντά «θετικά»- μία μονάδα ψηλότερα από τον Ιανουάριο- και το 10% «με ενδιαφέρον», άνοδος δύο μονάδων. Σταθερά το 10% απαντά «ουδέτερα» και το 22% «αδιάφορα», ενώ το 41% λέει «αρνητικά», από 42% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, οι απαντήσεις «θετικά» (13%) και «με ενδιαφέρον» (13%) παρουσιάζουν πτώση κατά δύο και τρεις μονάδες αντίστοιχα. «Ουδέτερα» λέει το 14% (από 13%), «αδιάφορα» το 25% (από 18%) και «αρνητικά» απαντά σταθερά το 29%.

Όσο για ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 5% λέει ότι θα το αντιμετώπιζε θετικά και το 7% με ενδιαφέρον- άνοδος μίας μονάδας και στις δύο περιπτώσεις- το 12% ουδέτερα (από 13%), το 27% αδιάφορα (από 26%) και το 43% αρνητικά (από 44%).

Το 79% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση δηλώνουν ότι ανησυχούν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (48% πολύ και 31% αρκετά). Σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της σύγκρουσης, μεγαλύτερη ανησυχία υπάρχει για την οικονομία (39%) και ακολουθεί η στρατιωτική εμπλοκή (23%).

Παράλληλα, το 72% βλέπει θετικά τις ενέργειες της Ελλάδας για την προστασία της Κύπρου (40% σίγουρα θετικά, 32% μάλλον θετικά) και το 53% εκφράζει ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά (22% πολύ, 31% αρκετά). Εξάλλου, το 47% αξιολογεί θετικά τις αποφάσεις και τις ενέργειες της Ελλάδας στο σημερινό διεθνές σκηνικό, αλλά το 44% έχει αντίθετη γνώμη.

