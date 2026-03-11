«Η διεύρυνση πρέπει να είναι αποτέλεσμα συναίνεσης. Κάθε κράτος-μέλος οφείλει να έχει φωνή και ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία.»

Σαφές μήνυμα υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με «κόκκινη γραμμή» τη διατήρηση της αρχής της ομοφωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έστειλε ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, κατά την παρέμβασή του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα στηρίζει διαχρονικά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία συμβάλλει μεταξύ άλλων στη σταθερότητα και στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο, τόνισε ότι η διαδικασία διεύρυνσης δεν μπορεί να προχωρήσει σε βάρος της ισότιμης συμμετοχής των κρατών-μελών, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της αρχής της ομοφωνίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση. Όπως υπογράμμισε, η διεύρυνση πρέπει να είναι αποτέλεσμα συναίνεσης και κάθε κράτος-μέλος οφείλει να έχει φωνή και συμμετοχή στη διαδικασία.

Ειδικότερασ στην παρέμβασή του κ. Μεϊμαράκης σημείωσε ότι «η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Αφορά το πώς αντιλαμβανόμαστε την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αποτελεί εργαλείο ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές που για δεκαετίες γνώρισαν εντάσεις και διαιρέσεις. Η Ελλάδα διαχρονικά στηρίζει τη διεύρυνση, ιδιαίτερα όταν αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Όμως διεύρυνση χωρίς εμβάθυνση δεν μπορεί να γίνει, ούτε και μπορεί να προχωρήσει εις βάρος των θεμελιωδών αρχών της Ένωσής μας. Για την Ελλάδα αποτελεί κόκκινη γραμμή οποιαδήποτε προσπάθεια να εγκαταλειφθεί η αρχή της ομοφωνίας στις αποφάσεις για τη διεύρυνση. Ωστόσο, στην έκθεση που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα υπάρχουν αναφορές που προτείνουν τη μετάβαση από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία. Μια τέτοια εξέλιξη μας βρίσκει ριζικά αντίθετους. Η διεύρυνση πρέπει να είναι αποτέλεσμα συναίνεσης. Κάθε κράτος-μέλος οφείλει να έχει φωνή και ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε μια ισχυρή, ενωμένη και αξιόπιστη Ευρωπαϊκή Ένωση.»

{https://www.youtube.com/watch?v=I4226sGJYwg}