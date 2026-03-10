Ο πόλεμος στην Μ. Ανατολή λειτουργεί ως «πυροκροτητής» στα ποσοστά της Ν.Δ. Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει η κυβέρνηση τα δύο τελευταία χρόνια - να αλλάξει την ατζέντα υπέρ της- το κατάφεραν μονομιάς οι πύραυλοι που εκτοξεύονται στην γειτονιά μας και κυρίως η ελληνική στρατιωτική συνδρομή στην Κύπρο. Ο πόλεμος, όμως, έχει από την φύση του αρνητικό πρόσημο. Και μπορεί να ενισχύει- λόγω φόβου- το κυβερνών κόμμα αλλά ελλοχεύει και σειρά κινδύνων..

Με το Μαξίμου να μην ξέρει σε αυτήν την στιγμή αν πρέπει να χαμογελάσει ή να προβληματιστεί.

Συσπείρωση της δεξιάς

Η ελληνική στρατιωτική παρουσία -για πρώτη φορά μετά το ΄68- στην Μεγαλόνησο ενίσχυσε το πατριωτικό αίσθημα των ψηφοφόρων, κυρίως των κεντροδεξιών.

Εξ ου και ο Κ. Μητσοτάκης επενδύει όσο μπορεί πάνω στο γεγονός με αποκορύφωμα την εκδήλωση- εν είδη σόου- που στήθηκε χθες στην Κύπρο.

Με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Ν. Χριστοδουλίδη να δίνουν όρκους αλληλεγγύης επιτηρώντας από την φρεγάτα Ντε Γκωλ και την φρεγάτα ΚΙΜΩΝ μέχρι τα ελληνικά F-16 και τα γαλλικά αντιπυραυλικά συστήματα που βρίσκονται στην Πάφο.

Η ανασφάλεια του πολέμου ενισχύει τη Ν.Δ.

Ταυτόχρονα, ο πόλεμος πυροδότησε την ανάγκη των πολιτών για σταθερότητα και ασφάλεια. Δηλαδή, την συσπείρωση τους γύρω από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Αυτό δείχνουν οι δύο πρώτες δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν εν μέσω πολέμου. Η δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha δείχνει αύξηση των ποσοστών της Ν.Δ. κατά 1,6% στην πρόθεση ψήφου. Αντίστοιχα, η έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Action αυξάνει τα ποσοστά της Ν.Δ. κατά 2,5% στην εκτίμηση ψήφου.

Ειδικότερα με βάση την δημοσκόπηση της Alco, η Ν.Δ. αυξάνει κατά 4 μονάδες την συσπείρωση της και σπάει μετά από 10 μήνες το ψυχολογικό όριο του 25% αφού συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου ποσοστό 25,1% (το αντίστοιχο ποσοστό τον Ιανουάριο ήταν 23,5%).

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές αν οι εκλογές γίνονταν αύριο – και μέσα σε συνθήκες πολέμου- η Ν.Δ. θα ξεπερνούσε με άνεση το 30%.

Η Ν.Δ. πλαγιοκοπεί τον Κ. Βελόπουλο

Ίσως το πιο εντυπωσιακό της έρευνας είναι ότι η Ν.Δ. με την κίνηση αλληλεγγύης προς την Κύπρο μπόρεσε μετά από χρόνια να «πριονίσει» τα ποσοστά κομμάτων που βρίσκονται δεξιά της. Με χαρακτηριστική την πτώση που σημειώνει το κόμμα του Κ. Βελόπουλου στο 8,7% από 9,4% που συγκέντρωνε τον Ιανουάριο. Ελαφριά κάμψη 0,1% (συγκεντρώνει 2,7%) παρουσιάζει το κόμμα της Αφρ. Λατινοπούλου ενώ σταθερά στο 2,2% παραμένει η ΝΙΚΗ.

Ευκαιρία ή «παγίδα»;

Στην κυβέρνηση βλέπουν μετά από καιρό την μπάλα να επιστρέφει στο γήπεδό της. Βλέπουν, δηλαδή, μία ευκαιρία να ξαναπάρουν την πρωτοβουλία των κινήσεων σε ένα ζοφερό, ωστόσο, διεθνές περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι από τους δικούς της χειρισμούς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το αν θα περάσει με επιτυχία ή όχι την κρίση του πολέμου. Οι κίνδυνοι ορατοί εφόσον υπάρχει έκρηξη τιμών και επιπλέον εκτίναξη της ακρίβειας.

Όφελος και για τα ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ

Ο πόλεμος φαίνεται να λειτουργεί συσπειρωτικά – σύμφωνα με τους δημοσκόπους και για εκείνα τα κόμματα που θεωρούνται πιο σταθερά ή έχουν κυβερνητική θητεία.

Έτσι το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 10,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 4,2% αυξάνουν τις δυνάμεις τους κατά 0,3% και 0,5% αντίστοιχα. Προκαλώντας σημαντική πίεση στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου που πέφτει από το 7,9% στο 7,2%.

Στην ίδια λογική η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει οριακή κάμψη της τάξης της μίας μονάδας. Αντίθετα, η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να χάνει 4 μονάδες στους πολίτες που βλέπουν θετικά την προοπτική να ιδρύσει νέο κόμμα ενώ αυξάνεται κατά 6 μονάδες η αρνητική άποψη για το συγκεκριμένο εγχείρημα.