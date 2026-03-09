Η κυβέρνηση της Αυστραλίας αφήνει ανοικτό το περιθώριο για χορήγηση ασύλου σε όποιο άλλο μέλος της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν το επιθυμεί.

Πέντε μέλη της ιρανικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου έλαβαν άσυλο στην Αυστραλία, επιβεβαίωσε υπουργός της κυβέρνησης.

Η ομάδα αποτέλεσε αντικείμενο αντιφατικών αναρτήσεων στα social media από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά επέκρινε και στη συνέχεια επαίνεσε τη χώρα για τον χειρισμό του ζητήματος.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε ότι οι πέντε γυναίκες ήταν ευπρόσδεκτες να παραμείνουν στη χώρα και η κυβέρνηση συμφώνησε να παράσχει ανθρωπιστικές βίζες.

«Λέω στα άλλα μέλη της ομάδας ότι υπάρχει η ίδια ευκαιρία», δήλωσε ο Μπερκ στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Αυστραλία κάνει «ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος» μη εξυπηρετώντας τις ποδοσφαιρίστριες, πριν επαινέσει τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε για την καλή δουλειά που έκανε.