Πέντε μέλη της ιρανικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου έλαβαν άσυλο στην Αυστραλία, επιβεβαίωσε υπουργός της κυβέρνησης.
Η ομάδα αποτέλεσε αντικείμενο αντιφατικών αναρτήσεων στα social media από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά επέκρινε και στη συνέχεια επαίνεσε τη χώρα για τον χειρισμό του ζητήματος.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε ότι οι πέντε γυναίκες ήταν ευπρόσδεκτες να παραμείνουν στη χώρα και η κυβέρνηση συμφώνησε να παράσχει ανθρωπιστικές βίζες.
{https://x.com/Tony_Burke/status/2031104424765174251}
«Λέω στα άλλα μέλη της ομάδας ότι υπάρχει η ίδια ευκαιρία», δήλωσε ο Μπερκ στους δημοσιογράφους.
Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Αυστραλία κάνει «ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος» μη εξυπηρετώντας τις ποδοσφαιρίστριες, πριν επαινέσει τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε για την καλή δουλειά που έκανε.