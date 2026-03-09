Οι Ισραηλινοί θα εκτελούσαν μία επιχείρηση κατά του Μοτζταμπά Χαμενεΐ σύμφωνα με πηγές της WSJ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνεργάτες του ότι θα υποστήριξε τη δολοφονία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αποδειχθεί απρόθυμος να υποκύψεις στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, όπως τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος, ανέφεραν νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με τη WSJ.

Το Ισραήλ πιθανότατα θα εκτελούσαν μια επιχείρηση με στόχο την εξόντωση του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Εξάλλου, σημείωσαν ότι το Ισραήλ έχει ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις εναντίον Ιρανών ηγετών. Όταν ρωτήθηκε από το CNΝ αν ο 56χρονος αποτελεί στόχο, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, απάντησε: «Θα πρέπει να περιμένετε και να δείτε».

Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης είναι ένας σκληροπυρηνικός διάδοχος του πατέρα του, που επελέγη από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Οι αξιωματούχοι δεν θεωρούν πιθανό να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της Τεχεράνης για πυρηνικά όπλα, ούτε να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου με ευνοϊκούς για τις ΗΠΑ όρους.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να κάνει σχόλιο στην εφημερίδα για αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, σε σημερινές δηλώσεις του στη New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως «δεν είναι χαρούμενος» με την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ. «Δεν θα σας πω», απάντησε όταν τον ρώτησαν ποια είναι τα σχέδιά του για το νέο ανώτατο ηγέτη.

Σε αρκετές συνεντεύξεις του τις προηγούμενες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει ότι για εκείνον είναι απαράδεκτο να επιλεγεί ο 56χρονος για να διαδεχθεί τον πατέρα του. «Δεν το περνάω όλο αυτό για να καταλήξω με άλλον ένα Χαμενεΐ», είπε χαρακτηριστικά στο TIME, ενώ επανειλημμένα έχει δηλώσει πως πρέπει να εμπλακεί προσωπικά στην επιλογή του νέου ηγέτη.

