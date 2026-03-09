«Οι σκληροπυρηνικοί παίρνουν ακόμα τις αποφάσεις στην Τεχεράνη» λέει ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ θα μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ, διεμήνυσε ο πρέσβης της χώρας στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον. «Θα πρέπει να περιμένετε και να δείτε», προτίμησε να πει ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

«Η αλλαγή του ανθρώπου που βρίσκεται στην κορυφή δεν αλλάζει το καθεστώς», δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ. «Ο νέος ηγέτης, δυστυχώς, έχει την ίδια ιδεολογία, τις ίδιες ακραίες απόψεις… και όποιος θα προωθήσει αυτές τις ακραίες απόψεις εναντίον μας, θα τους βάλουμε στο στόχαστρο, θα τους βρούμε», συμπλήρωσε.

Οι Ιρανοί θα πρέπει να ξεσηκωθούν για να επιλέξουν το νέο ηγέτη τους, δήλωσε ο Ντάνον. «Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για εκείνους. Και αυτό κάνουμε τώρα», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αποτελεί στόχο για το Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκίντεον Σάαρ, απάντησε στο CNN: «Θα πρέπει να περιμένετε και να δείτε».

Αναφερόμενος στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τόνισε ότι είναι ξεκάθαρο πως «συνεχίζει τις πολύ εξτρεμιστικές και τρελές» πολιτικές του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ. «Είναι σκληροπυρηνικός, αντιαμερικανός και κατά της Δύσης», υπογράμμισε.

Αν και φαίνονται ρωγμές στο καθεστώς, συνέχισε, «οι σκληροπυρηνικοί παίρνουν ακόμα τις αποφάσεις στην Τεχεράνη. Και με αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα σοβαρό, αν θες να επιλύσεις τη σύγκρουση».

