Με ένταση, ανατροπές και υψηλό θέαμα μπήκε η Formula 1 δυναμικά σε μία νέα εποχή και η πρεμιέρα της σεζόν 2026 απέδειξε από τον πρώτο αγώνα ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι συναρπαστικό.

Η αυλαία του παγκόσμιου πρωταθλήματος άνοιξε χθες, Κυριακή 8 Μαρτίου, στην πίστα της Μελβούρνης στην Αυστραλία, σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε στην πιο εντυπωσιακή πρεμιέρα των τελευταίων ετών. Όλη η δράση μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, με μεγάλο νικητή τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος άφησε στη 2 η θέση τον Κίμι Αντονέλι, ενώ την 3 η θέση κατέκτησε ο Σαρλ Λεκλέρ.

Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς ήταν αντάξιος των προσδοκιών των φίλων της Formula 1 στην Ελλάδα, και κατέκτησε την πρώτη θέση της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό18,6% και 5,1 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, ενώ στο ανδρικό κοινό 25-34 σκόραρε 89,5%!

Η εκπομπή «Formula 1 Show» με τους Τάκη Πουρναράκη, Πάνο Σεϊτανίδη και Μαρία Θωμά, που προηγήθηκε του αγώνα, μας μετέφερε τον παλμό της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, με πολλά αποκλειστικά θέματα, ενώ μεταξύ άλλων μας «σύστησε» τον νέο οδηγό της Racing Bulls, Άρβιντ Λίντμπλαντ. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ.

Μία μοναδική παράσταση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 500.000 θεατές και εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον πλανήτη, στην πρεμιέρα της Formula 1 από το Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά, αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Με μία τηλεοπτική κάλυψη υψηλού επιπέδου, με πάνω από 120 κάμερες (90 on board), γραφικά και ηχητικά ντοκουμέντα, οι τηλεθεατές απόλαυσαν ένα μοναδικό θέαμα ανάλογο και των αθλητικών επιδόσεων των οδηγών, καθώς οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί έχουν αλλάξει τα δεδομένα και τις ισορροπίες δυνάμεων, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα του θεάματος.

Ο Τζορτζ Ράσελ αναδείχθηκε νικητής σε ένα επεισοδιακό Grand Prix, το οποίο άνοιξε την αυλαία της σεζόν του 2026. Δόθηκαν επικές μάχες για όλες τις θέσεις, από την πρώτη έως την τελευταία.

Συνολικά έγιναν 54 προσπεράσματα σε 58 γύρους, έναντι μόλις 24 πέρυσι. Τον θρίαμβο της Mercedes, με ένα εντυπωσιακό «1-2», ολοκλήρωσε ο έτερος οδηγός της ομάδας, Κίμι Αντονέλι.

Η γερμανική ομάδα κατάφερε να επιβληθεί των οδηγών της Ferrari χάρη στη στρατηγική αλλαγής ελαστικών, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

Η εκκίνηση ήταν γεμάτη ένταση, με τον Σαρλ Λεκλέρ να εκτινάσσεται από την 4 η θέση και να κλέβει προσωρινά την πρωτοπορία από τον Τζορτζ Ράσελ, με τους δύο οδηγούς να μονομαχούν και να εναλλάσσονται στην κορυφή στους πρώτους γύρους. Η ροή του αγώνα, μετά τον 12ο γύρο, επηρεάστηκε από δύο φάσεις εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας (VSC).

Η πρώτη προκλήθηκε από την εγκατάλειψη του Ιζάκ Χατζάρ με Red Bull. Σε εκείνο το σημείο, τα δύο μονοθέσια της Mercedes μπήκαν στα πιτ για αλλαγή ελαστικών, ενώ οι οδηγοί της Ferrari επέλεξαν να παραμείνουν στην πίστα.

Μία δεύτερη περίοδος VSC ακολούθησε λόγω της αποχώρησης του Βάλτερι Μπότας με Cadillac, με τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Λιούις Χάμιλτον, να συνεχίζουν επίσης χωρίς να σταματήσουν.

Σε εκείνο το σημείο, ακόμη κι αν το ήθελαν, δεν μπορούσαν να μπουν στα πιτ, καθώς το pit lane παρέμεινε κλειστό όσο οι άνθρωποι ασφαλείας έσπρωχναν το μονοθέσιο του Φινλανδού οδηγού.

Όταν τελικά οι οδηγοί της Scuderia πραγματοποίησαν τις δικές τους αλλαγές ελαστικών – ο Λεκλέρ στον 25 Ο γύρο και ο Χάμιλτον στον 28 ο γύρο, σε σύνολο 58 — οι Ράσελ και Αντονέλι βρέθηκαν ξανά στην κορυφή.

Παρά το γεγονός ότι τα ελαστικά τους ήταν πιο φθαρμένα, η Mercedes ρίσκαρε να μην τους ξαναβάλει στα πιτ, συνεκτιμώντας το γεγονός πως η Ferrari δεν πίεζε για να καλύψει τη διαφορά.

Η στρατηγική αυτή απέδωσε καρπούς, με τον Ράσελ να αντέχει στην πίεση και να παίρνει την έκτη νίκη της καριέρας του, τερματίζοντας σχεδόν τρία δευτερόλεπτα μπροστά από τον Αντονέλι.

Οι Λεκλέρ και Χάμιλτον περιορίστηκαν στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις τερμάτισε 5ος , όντας ο μοναδικός εκπρόσωπος της McLaren στον αγώνα.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ακολούθησε στρατηγική δύο στάσεων, καταφέρνοντας έτσι να κρατήσει πίσω του τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, αφήνοντας τον Ολλανδό να τερματίσει στην 6 η θέση στον πρώτο αγώνα της σεζόν. Έχοντας εκκινήσει από την 20 η θέση του grid, ο Φερστάπεν επέλεξε επίσης στρατηγική δύο στάσεων.

Δείτε βίντεο με την 1η νίκη του George Russell στη νέα εποχή της Formula 1.

Η ημέρα ήταν καταστροφική για τον τοπικό ήρωα Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος είχε ένα σοκαριστικό ατύχημα κατά τη διάρκεια του γύρου προετοιμασίας προς το grid, με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει καν τον αγώνα. Δείτε το σχετικό βίντεο:

Παρόμοια τύχη είχε και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi, ο οποίος αποσύρθηκε πριν από την εκκίνηση λόγω τεχνικού προβλήματος. Αντίθετα, ο Μαξ Φερστάπεν πραγματοποίησε μια εξαιρετική προσπάθεια ανάκαμψης, ανεβαίνοντας από την 20ή θέση της εκκίνησης στην έκτη θέση του τερματισμού.

Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Όλιβερ Μπέαρμαν με Haas, ο πρωτοεμφανιζόμενος Άρβιντ Λίντμπλαντ, που πήρε βαθμούς στο ντεμπούτο του με τη Racing Bulls, ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο στην πρώτη εμφάνιση της Audi ως εργοστασιακής ομάδας και ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο νικητής Τζορτζ Ράσελ, δήλωσε: «Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα να ξεκινάς τη σεζόν με μια τέτοια νίκη. Ξέραμε ότι το μονοθέσιο είχε δυναμική, αλλά το 1–2 εδώ στη Μελβούρνη είναι κάτι παραπάνω από όσα ελπίζαμε. Η στρατηγική μας βγήκε στο 100% - το να κάνουμε τη σκληρή γόμα να αντέξει τόσο πολύ δεν ήταν εύκολο.

Η μάχη με τον Σαρλ στους πρώτους γύρους ήταν έντονη, αλλά δίκαιη. Όταν αποφασίσαμε να μείνουμε έξω μέχρι το τέλος, υπήρχε άγχος για την πίεση που θα ασκούσαν οι Ferrari με πιο φρέσκα ελαστικά, όμως το μονοθέσιο ήταν σταθερό σε κάθε γύρο.

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον Κίμι. Το να ανεβαίνει στο βάθρο δείχνει το ταλέντο του και το πόσο δυνατή είναι η ομάδα μας, φέτος. Είναι μια τεράστια μέρα για τη Mercedes, αλλά είναι μόνο η αρχή.

Τώρα το βλέμμα μας είναι ήδη στραμμένο στην Κίνα, όπου θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό». Δείτε τις δηλώσεις των Λεκλέρ, Αντονέλι και Ράσελ.

Τα μονοθέσια δίνουν το 2o ραντεβού της χρονιάς στη Σαγκάη της Κίνας, την Κυριακή 15 Μαρτίου, ζωντανά, αποκλειστικά στις 09.00 στο ΑΝΤ1+ και σε μαγνητοσκόπηση στις 16:30 στον ΑΝΤ1.

