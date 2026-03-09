Όσα δήλωσε ο γνωστός καλλιτέχνης σχετικά με την αναφορά του ονόματός του από το ΠΑΣΟΚ.

Στην διάψευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ προχώρησε ο τραγουδιστής Βαγγέλης Κορακάκης, παρουσιάζοντας ως μη ευσταθή όσα γράφονται περί ενίσχυσης του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη από τον ίδιο.

Ο Βαγγέλης Κορακάκης δήλωσε με νόημα: «Πρόκειται για παρεξήγηση. Μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο».

«Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και ΚΚΕ», κατέληξε.