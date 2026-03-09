Οι μισοί δηλώνουν στη δημοσκόπηση ότι δεν τους εκφράζει κανένα από τα σημερινά κόμματα.

Άνοδο καταγράφουν η Νέα Δημοκρατία (25,1%) και το ΠΑΣΟΚ (10,8%) στη δημοσκόπηση της ALCO, στην οποία το 67% εκφράζει την άποψη πως η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση, ενώ οι μισοί δηλώνουν ότι δεν τους εκφράζει σημαντικά κανένα σημερινό κόμμα.

Στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 25,1%, καταγράφοντας άνοδο 1,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Το ΠΑΣΟΚ επίσης ενισχύεται ελαφρώς, από το 10,5% στο 10,8%.

Απώλειες έχουν η Ελληνική Λύση (8,7% από 9,4%) και η Πλεύση Ελευθερίας (7,2% από 7,9%0. Αντίθετα, ενισχύονται το ΚΚΕ (7,4% από 7,1%), ο ΣΥΡΙΖΑ (4,2% από 3,7) και το ΜέΡΑ25 (3,1% από 2,6%). «Άλλο κόμμα» απαντά το 7,5% και αναποφάσιστοι δηλώνουν το 18,9%.

Κάθε φορά που γίνεται πόλεμος «ενισχύονται οι τάσεις για ασφάλεια και σταθερότητα», κάτι που «έχει επηρεάσει θετικά κυρίως την εκλογική επιρροή της ΝΔ», επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 10-11 μήνες που η ΝΔ ξεπερνά στην πρόθεση ψήφου το 25%, σε μέτρηση της εταιρείας, σημείωσε και αυτό το απέδωσε στην αύξηση της συσπείρωσης και τη μείωση των μετακινήσεων σε δεξιότερα κόμματα. Το αν το κυβερνών κόμμα θα το κεφαλαιοποιήσει αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα χειριστεί ζητήματα της καθημερινότητας που επηρεάζονται από τον πόλεμο, όπως οι τιμές των καυσίμων, συμπλήρωσε.

Η απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση

Το 67% πιστεύει ότι η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση. Το 50% απαντά «ναι» σε αυτό το ερώτημα και το 17% «μάλλον ναι».

Μόλις το 14% εκφράζει αντίθετη άποψη, αφού το 6% λέει «μάλλον όχι» και το 8% «όχι».

Πολιτική αλλαγή για δικαιοσύνη και κάθαρση

Ταυτόχρονα, το 68% πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή προκειμένου να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση. Το 22% έχει αντίθετη άποψη.

Παράλληλα, το 50% δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κόμμα που να τους εκφράζει σε σημαντικό βαθμό. Το 45% λένε ότι υπάρχει.

Οι απαντήσεις για τα νέα κόμματα

Το 29% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση λένε ότι είναι πιθανό να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα. Το 10% απαντούν πως είναι πολύ πιθανό (από 18% τον Ιανουάριο), το 19% αρκετά (από 23%), το 19% λίγο (από 16%) και το 40% καθόλου (από 31%).

Σχεδόν στο ίδιο επίπεδο κινούνται τα θετικά συναισθήματα για ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το 16% δηλώνει ότι του δημιουργεί θετικά συναισθήματα η δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό (από 17% τον Ιανουάριο), το 39% αδιάφορα (από 48%) και το 43% αρνητικά (από 33%).

Απώλειες έχει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σε ό,τι αφορά τα θετικά συναισθήματα, απάντηση που συγκεντρώνει 22%, από 26% τον Ιανουάριο. Αδιάφορα λέει το 37% (από 40%) και αρνητικά το 35% (από 29%).

Τέλος, το 84% δηλώνει ότι η ακρίβεια σε βασικά αγαθά δεν έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες. Το 67% απαντά όχι, το 17% μάλλον όχι, το 7% μάλλον ναι και το 7% ναι.

