Τα γυρίσματα ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Πράγα.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε με τίτλο «What Happens at Night», έχοντας αλλάξει αρκετά την εμφάνισή του.

Από τις πρώτες φωτογραφίες των γυρισμάτων, που δημοσιεύτηκαν από το τσέχικο Blesk, φαίνεται πως ο ηθοποιός έχει πυκνό μουστάκι και κοιλιά. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Πίτερ Κάμερον (2020) και το σενάριο έχει γράψει ο Πάτρικ Μάρμπερ. Ο Ντι Κάπριο υποδύεται έναν μεσήλικα Αμερικανό που ταξιδεύει με τη σύζυγό του σε μια μυστηριώδη ευρωπαϊκή πόλη με σκοπό να υιοθετήσουν ένα μωρό.

Ο χαρακτήρας του είναι ένας καθημερινός άνθρωπος, ταλαιπωρημένος από το ταξίδι, που παρατηρεί με προσοχή τα παράξενα στοιχεία γύρω του. Ως σκεπτικιστής και λογικός, προσπαθεί να εξηγήσει τα παράδοξα συμβάντα με ορθολογικό τρόπο, ακόμα και όταν αυτά αποκτούν σουρεαλιστικές ή υπερφυσικές διαστάσεις. Καθώς η ιστορία προχωρά, η επαφή του με την πραγματικότητα αρχίζει να κλονίζεται.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Τζένιφερ Λόρενς, Μαντς Μίκελσεν, Πατρίσια Κλάρκσον και Τζάρεντ Χάρις, ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι Apple Original Films σε συνεργασία με τη Studiocanal.

{https://x.com/SolaceCinema/status/2029662435095855182}

Τα γυρίσματα θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές της Πράγας και αναμένεται να ολοκληρωθούν στη Νέα Υόρκη στις αρχές του καλοκαιριού. Η Apple σχεδιάζει την κυκλοφορία της ταινίας εντός του 2027, σύμφωνα με το World of Reel.