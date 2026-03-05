Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή σκηνοθέτη για το prequel του 'Ocean's.

Το prequel του Ocean’s Eleven (Η Συμμορία των 11) που βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης έμεινε χωρίς σκηνοθέτη, μετά την αποχώρηση του Λι Άιζακ Τσανγκ λόγω «δημιουργικών διαφορών».

Στην ταινία, που διαδραματίζεται πριν από το ριμέικ του 2001 με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Μπραντ Πιτ πρόκειται να συμμετέχουν οι Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκο Ρόμπι, η οποία θα είναι επίσης παραγωγός μέσω της εταιρείας της LuckyChap.

Ο Τσανγκ ο οποίος σκηνοθέτησε το βραβευμένο δράμα Minari, καθώς και την επιτυχημένη ταινία Twisters, αποχώρησε λόγω «δημιουργικών διαφορών» συμφωνα με τη Warner Bros.

Σε κοινή ανακοίνωση του κινηματογραφικού στούντιο με τη LuckyChap, την οποία κοινοποίησε το THR αναφέρεται: «Ο Λι Άιζακ είναι ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταλέντο, το όραμα του οποίου και η συνεργασία ήταν ανεκτίμητα για τη Warner Bros. και τη LuckyChap σε όλο αυτό το ταξίδι. Η εμπειρία μας μαζί του έχει μόνο εμβαθύνει τον ενθουσιασμό μας για συνεργασία σε μελλοντικά έργα».

Οι αναποδιές που έχει συναντήσει το prequel (μέχρι τώρα)

Το prequel του Ocean's ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2022 με αρχικό σκηνοθέτη τον Τζέι Ροουτς, γνωστότερο για τα Austin Powers, Meet the Parents και Meet the Fockers. Μέχρι τον Αύγουστο του 2022, είχε γίνει γνωστό ότι η Ρόμπι επρόκειτο να συμπρωταγωνιστήσει με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, η οποία θα ερχόταν μετά την προηγούμενη συνεργασία τους στην ταινία Barbie. Ο Γκόσλινγκ επρόκειτο να υποδυθεί τον σύζυγο της Ρόμπι και τον πατέρα του Danny και της Deborah Οcean (Τζορτζ Κλούνεϊ και Σάντρα Μπούλοκ, αντίστοιχα). Στη συνέχεια η ταινία (όπως και πολλές άλλες) αντιμετώπισε σημαντικές καθυστερήσεις στην παραγωγή το 2023 λόγω των απεργιών της WGA και SAG-AFTRA.

Τελικά, δύο χρόνια μετά, τον Ιούλιο του 2025 ανακοινώθηκε ότι ο Λι Άιζακ Τσανγκ αντικατέστηκε τελικά των Ρόουτς, ενώ τον Οκτώβριο του 2025, ο Μπράντλεϊ Κούπερ ήταν σε συζητήσεις για να αντικαταστήσει τον Γκόσλινγκ, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το πρότζεκτ.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Warner Bros. φαίνεται να έχει στρέψει αλλού το ενδιαφέρον της και συγκεκριμένα στο Ocean's Fourteen, που θα αποτελέσει συνέχεια της αρχικής τριλογίας Ocean's. Η παραγωγή του Ocean's Fourteen, σκηνοθετημένη από τον Ντέιβιντ Λιτς του Bullet Train, προγραμματίζεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα τον Αύγουστο του 2026, με το στούντιο να στοχεύει σε ημερομηνία κυκλοφορίας το 2027.

Σε αυτή θα επιστρέψουν οι: Κλούνεϊ και Πιτ, καθώς και Ματ Ντέιμον και Τζούλια Ρόμπερτς

Το Ocean’s Eleven ήταν αρχικά ταινία του 1960 με πρωταγωνιστές τον Φρανκ Σινάτρα, Ντιν Μάρτιν, Πίτερ Λόφορντ, Σαμ Ντέιβις Τζούνιορ. Επανακυκλοφόρησε από τον Στίβεν Σόντεμπεργκ με τους Κλούνεϊ και Πιτ το 2001, με την επιτυχία της να οδηγεί σε συνέχειες το 2004 και το 2007.