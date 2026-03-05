Τα συγκλονιστικά ιστορικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή.

Το υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τις φωτογραφίες από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής, που ανέκτησε από τη συλλογή Χόιερ.

Η Ελλάδα απέκτησε μετά από συμφωνία με το Βέλγο συλλέκτη όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα της συλλογής Χόιερ, που εντοπίστηκαν από ομάδα του Facebook, να έχουν τεθεί σε δημοπρασία στο Ebay.

Η δημοπρασία τους απορρίφθηκε μετά από κινήσεις της πολιτείας και τελικά τα αρχεία έφτασαν στη χώρα.

Τοπ μεσημέρι της Πέμπτης δόθηκε συνέντευξη τύπου από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ειδικούς, την Σταυρούλα Φωτοπούλου, διευθύντρια νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, την Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων, Σωκράτη Μαυρομάτη, φωτογράφο, Βαλεντίν Σνάιντερ, ιστορικό ερευνητή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Οι φωτογραφίες της συλλογής

