Επιστροφή παραβόλων 100 ευρώ στους υποψήφιους μετά την ανάκληση της 16ΠΔΑ/2024, η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των οικείων φορέων καθώς και του ΑΣΕΠ, η Ανάκληση (ΑΔΑ: ΨΔΨ34653ΠΓ-ΝΧ2), της υπ΄αρ. 2169/213558/19-7-2024 (ΑΔΑ:ΨΟ314653ΠΓ-ΗΔ5) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16 ΠΔΑ/2024), η οποία αφορά την κάλυψη των θέσεων οργάνων διοίκησης στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ., στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ)-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ν.Π.Ι.Δ. και στο Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)-Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο των αναγκαίων και κρίσιμων επικείμενων θεσμικών μεταρρυθμίσεων δημοσίου συμφέροντος.

Σημειώνεται ότι, στους υποψήφιους που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην ανωτέρω Πρόσκληση/Προκήρυξη, θα επιστραφεί το καταβληθέν ποσό παραβόλου των εκατό (100) ευρώ.