Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό για σωρεία αδικημάτων.

Πολυετείς ποινές κάθειρξης επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης στα Χανιά σε δύο πρωτόδικα ενόχους για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι αστυνομικού, τον Ιανουάριο του 2024.

Συγκεκριμένα, στον πρώτο επιβλήθη ποινή 12 ετών και 7 μηνών και στον δεύτερο 12 ετών και 3 μηνών, επαναλαμβάνοντας την πρωτόδικη απόφαση χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Από την έκρηξη στο σπίτι του αστυνομικού δεν υπήρξε τραυματισμός, όμως καταστράφηκαν δύο μηχανές και ένα αυτοκίνητο. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το γεγονός αυτό οδήγησε τις αστυνομικές Αρχές στα Χανιά στην εξάρθρωση της «μαφίας της Κρήτης», με εγκληματική δραστηριότητα σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών και πάνω από 42 κατηγορούμενους.

Ο ηθικός αυτουργός πίσω από την επίθεση φαίνεται να είναι ένας 47χρονος με το ψευδώνυμο «πατομπούκαλος», ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για διακίνηση κοκαΐνης. Όπως αποδείχθηκε, ο αστυνομικός που δέχθηκε την επίθεση τον είχε συλλάβει αρκετές φορές στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών και όχι μόνο.

Οι απολογίες των δύο κατηγορούμενων

Στην απολογία του ο πρώτος κατηγορούμενος, υποστήριξε ότι «έμπλεξε από βλακεία» επιρρίπτοντας τις ευθύνες στον δεύτερο: «Άλλα μου είπε άλλα έγιναν, στο τέλος καταλήξαμε συνεργοί σε βομβιστική ενέργεια. Μου είπε ότι θέλει να του κάνω τον οδηγό και νόμιζα ότι είναι για ναρκωτικά. Μου είπε έλα να μου κάνεις το τιμόνι να βγάλουμε ένα χαρτζιλίκι».

«Ήμουν ο μεγαλύτερος βλάκας», τόνισε ενώ τον φερόμενο ηθικό αυτουργό, τον «πατομπουκαλο» σημείωσε ότι τον είδε πρώτη φορά σήμερα.

Για τις κλεμμένες πινακίδες, τόνισε πως «από αμέλεια και λάθος έκλεψα τις πινακίδες από έναν ισοβίτη ,αλλά μου τις πήραν και αυτές και μετά έκλεψα κι άλλες». Για τα γεγονότα εκείνης της βραδιάς, υποστήριξε ότι ξεκίνησε τη νύχτα από το σπίτι του στον Καβρό και οδήγησε μέχρι τα Χανιά, παρέλαβε τον δεύτερο κατηγορούμενο από το σπίτι του και μετέβησαν στο σπίτι του αστυνομικού, χωρίς εκείνος να γνωρίζει που πήγαιναν:

«Αυτός κατέβηκε έβαλε τη βόμβα και γύρισε. Έβαλα μπροστά και φύγαμε. Στα 500 μέτρα ακούστηκε η έκρηξη. Τότε τον ρώτησα τι έγινε ρε;

Και μου λέει «καλά εσύ τώρα το κατάλαβες»;

Μετά τον άφησα και πήγα κι εγώ σπίτι μου. Όμως δεν είχα ύπνο και πήγα στην Εξωπόλη ,το χωριό μου στις 5 το πρωί και μάζεψα σπαράγγια και πήγα στη Σούδα να τα πουλήσω. Το απόγευμα με συνέλαβαν στην εθνική οδό. Δεν έχω καμία σχέση, έμπλεξα από βλακεία», υποστήριξε χωρίς να γίνει πιστευτός από την Έδρα.

«Με μπλέκουν γιατί δεν μπορώ να τους πειράξω»

Στο μεταξύ ο δεύτερος, αρνήθηκε ακόμα και την παρουσία του στο επεισόδιο, παρότι υπάρχει βίντεο που τον καταγράφει με χαρακτηριστικό γνώρισμα εκτός από το ύψος του και μια ιδιαιτερότητα στο βάδισμα.

«Εκείνο το βράδυ τον περίμενα να του δώσω το τσιγάρο. Ήρθε το πήρε, έφυγε. Δεν ξέρω τίποτα. Απλά για αυτούς, ήμουν το εύκολο θύμα. Με κατονόμασε γιατί ξέρει ότι δεν μπορώ να τον πειράξω. Για να καλύψει κάποιον άλλον» σημείωσε.

Οι δυο τους καταδικάστηκαν για:

Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο από κοινού

Εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος σε άνθρωπο από κοινού

Κατοχή εμπρηστικού μηχανισμού απο τη οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο από κοινού

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας ιδιαίτερα μεγάλη αξίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού Παράνομη οπλοφορία εκρηκτικού μηχανισμού από κοινού

Οπλοχρησία από κοινού, κλοπή

Πλαστογραφία δια νοθεύσεως, χρήση πλαστού εγγράφου

Κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ιδία αποκλειστικά χρήση

