Oι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Χανίων προχώρησαν σε αναστολή μαθημάτων και κατάληψη με αίτημα να μην έχει καμία εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο.

Σε κατάληψη προχώρησαν σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Χανίων στον Δαίδαλο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Οι μαθητές έκλεισαν το σχολείο τους και ανήρτησαν στην καγκελόπορτα πανό με το σύνθημα: «Καμία εμπλοκή στον πόλεμο», καλώντας τις αρχές να μην εμπλέξουν τη χώρα στις διεθνείς συγκρούσεις .

Η κινητοποίηση σύμφωνα με το zarpanews.gr πραγματοποιήθηκε με ειρηνικό τρόπο και σκοπό είχε να εκφράσει τις απόψεις των μαθητών για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Δείτε φωτογραφίες από την κατάληψη