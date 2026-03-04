Σήμερα στα σχολεία της Κύπρου θα πραγματοποιηθεί πολεμική άσκηση, ενώ έχει δημιουργηθεί και μια ηλεκτρονική εφαρμογή, το safeCY, μέσω του οποίου μπορούν οι πολίτες να εντοπίσουν το κοντινότερο καταφύγιο στην πόλη τους.

Η «σκιά» του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πλανιέται πάνω από την Κύπρο. Όσο τα μέτωπα αυξάνονται και μεταφέρονται ολοένα και πιο δυτικά, ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι οι βρετανικές βάσεις δεν θα αποτελέσουν ξανά στόχο, με ότι αυτό συνεπάγεται, συνολικά, για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μάλιστα, η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας του νησιού, έχει αρχίσει να δίνει οδηγίες προς τους πολίτες. Από το να ετοιμάσουν ένα σάκο με ήδη πρώτης ανάγκης, μέχρι και το να γνωρίζουν οι πολίτες τα καταφύγια που υπάρχουν στις πόλεις τους.

Η Λευκωσία ανησυχεί

Μετά την επίθεση που δέχθηκε η βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, η στάση της κυπριακής κυβέρνησης άλλαξε άρδην. Μέχρι και την Κυριακή, προσπαθούσε να καθησυχάσει τους πολίτες της χώρας ότι δεν θα αποτελέσει στόχο των ιρανικών δυνάμεων ή των ομάδων που τις στηρίζουν σε διάφορες μεριές της Μέσης Ανατολής.

Στην πράξη, αποδείχθηκε ότι αυτές οι διαβεβαιώσεις δεν έχουν κανένα νόημα. Η ύπαρξη των δύο βάσεων και η «πρόσδεση» της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη στο «άρμα» του Ισραήλ, κυρίως, αλλά και των ΗΠΑ, αρκούν για να υπάρχει μόνιμη ανησυχία.

Συγκέντρωση δυνάμεων: Ασφάλεια ή νέοι στόχοι;

Είναι δεδομένο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της απειλές – ειδικά στις σύγχρονες συνθήκες πολέμου, με τους υπερηχητικούς πυραύλους και τα drones. Γι αυτό και αρχικά στράφηκε προς την ελληνική πλευρά, ζητώντας από την Αθήνα να συνδράμει στην άμυνα της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δύο φρεγάτες, η μια Belharra «Κίμων» και η τύπου Meko «Ψαρά», η οποία φέρει αντι-drone σύστημα, έχουν φτάσει στα ανοιχτά του νησιού, ενώ στην Πάφο, στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», έχουν προσγειωθεί από τη Δευτέρα, τέσσερα F-16 Viper. Ταυτόχρονα, ο Νίκος Δένδιας, έστειλε μήνυμα από τη Λευκωσία, ότι η Κύπρος δεν κείται μακράν για την Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ετοιμάζονται να στείλουν δικές τους δυνάμεις στην Κύπρο. Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία, διαβεβαίωσαν ότι σύντομα θα ενισχύσουν την παρουσία τους στην περιοχή.

Όμως, με δεδομένο ότι η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα αντιμετωπίσει ως «πράξη πολέμου» κάθε ενέργεια στήριξης ευρωπαϊκών κρατών, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ποιος μπορεί πει με σιγουριά ότι η συσσώρευση ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων γύρω από την Κύπρο, θα στείλει μήνυμα αποτροπής και όχι εμβάθυνσης της εμπλοκής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σύγκρουση;

Ασκήσεις, σάκος έκτακτης ανάγκης και καταφύγια

Οι κάτοικοι γύρω από τις βρετανικές βάσεις, έζησαν ακόμα ένα περίεργο ξύπνημα, καθώς δέχθηκαν μήνυμα εκκένωσης από τις βρετανικές βάσεις – σαν το δικό μας «112». Όπως αποδείχθηκε μετά από δύο λεπτά, ήταν λάθος συναγερμός.

Πάντως, εν μέσω προσπάθειας να πέσουν οι τόνοι, η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας κάνει ακόμα πιο αισθητή την παρουσία της. Έχει δώσει οδηγία προς τους πολίτες να ετοιμάσουν ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης, στο οποίο θα έχουν μέσα τα βασικά που θα χρειαστούν τις πρώτες ώρες μιας κρίσης.

Σήμερα στα σχολεία της Κύπρου θα πραγματοποιηθεί πολεμική άσκηση, ενώ έχει δημιουργηθεί και μια ηλεκτρονική εφαρμογή, το safeCY, μέσω του οποίου μπορούν οι πολίτες να εντοπίσουν το κοντινότερο καταφύγιο στην πόλη τους.