Η Αθήνα για πρώτη φορά εφαρμόζει το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα σε πραγματικές συνθήκες κρίσης. Η κίνηση της Ελλάδας να στείλει δύο φρεγάτες και ζεύγος F-16 στην Κύπρο αλλά και συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο αποτελεί πλέον «ιστορικό κεκτημένο». Με την Τουρκία επί του παρόντος να σιωπά.

Γιατί προτιμούν τον όρο «δόγμα αλληλεγγύης»

Η κυβέρνηση επίσημα κάνει λόγο για «δόγμα αλληλεγγύης» στον Ελληνισμό της Κύπρου από την στιγμή που δέχθηκε απρόκλητο χτύπημα από το Ιράν. Παρόμοιο όρο προτίμησε να χρησιμοποιήσει και η Λευκωσία αποφεύγοντας να δραματοποιήσει την κάθοδο ελληνικών φρεγατών και F-16 στην Κύπρο.

Πίσω από την επιφύλαξη της κυβέρνησης να μιλήσει καθαρά για «ενιαίο αμυντικό δόγμα» - που πλέον ονομάζεται «Ενιαίος Στρατηγικός Χώρος Ελλάδας- Κύπρου» - βρίσκεται φυσικά η Τουρκία και η πιθανή αντίδρασή της.

Η οποία σε άλλη περίπτωση θα είχε ξεσηκώσει γη και ουρανό κάνοντας λόγο για «προκλητική κίνηση» εκ μέρους της Ελλάδας. Όπως έχει κάνει στο παρελθόν κάθε φορά που Αθήνα και Λευκωσία ανακοίνωναν κοινές ασκήσεις επί του πεδίου.

Σιγή ιχθύος από την Τουρκία

«Μέχρι στιγμής η Τουρκία δεν αντιδρά» λένε κυβερνητικοί παράγοντες σχολιάζοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς από την στιγμή που στην Κύπρο στέλνουν πλοία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Μ. Βρετανία και η Γερμανία στην λογική της αλληλεγγύης σε επίπεδο Ε.Ε.

Και είναι γεγονός ότι η Άγκυρα σε αυτήν τη συγκυρία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Βλέπει τις ΗΠΑ να ακολουθούν κατά γράμμα το Ισραήλ – νο1 εχθρό τους – κινδυνεύει με ορδές μεταναστών από το Ιράν ενώ εγκυμονεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης του Κουρδικού κράτους. Και όλα αυτά με τον Ταγίπ Ερντογάν -σύμμαχο του Ιράν- να αναγκάζεται να καταπιεί τον πόλεμο βλέποντας ορατό τον κίνδυνο μετά το Ιράν να έρθει η σειρά της Τουρκίας.

Ανησυχία για τουρκικά αντίποινα στο μέλλον

Όλοι στην κυβέρνηση συμφωνούν ότι η κίνηση ήταν «σωστή» και «επιβεβλημένη». Από μέσα τους , όμως, ανησυχούν για το ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Αν όχι τώρα, αργότερα..

Γι αυτό κάποιοι στην κυβέρνηση ξαφνιάστηκαν από τις πατριωτικές κορώνες εκ μέρους του πρωθυπουργού και του Ν. Δένδια. «Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πω σήμερα ότι η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης στην συνάντηση που είχε με τον Ν. Ανδρουλάκη.

«Έχω πει επανειλημμένα ότι για την Ελλάδα, για την ελληνική κοινωνία, για το Έθνος, η Κύπρος «δεν κείται μακράν. Κείται πλησίον» δήλωσε σχεδόν ταυτόχρονα ο υπουργός Άμυνας Ν. Δένδιας από την Λευκωσία. Η έκπληξη κάποιων στην κυβέρνηση δεν δηλώνει διαφωνία αλλά ανησυχία γνωρίζοντας ότι οι γείτονες εξ ανατολών καραδοκούν. Θεωρούν ότι είναι προτιμότερο η Αθήνα να κατοχυρώνει μικρές νίκες στο πεδίο παίρνοντας κάτω από τα ραντάρ της Άγκυρας, παρά να το διαλαλεί.

Ισορροπία τρόμου

Επί της ουσίας του πολέμου, η Ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί από τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη με τα λιγότερα ρίσκα. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν υποστηρίζει τους Συμμάχους της (ΗΠΑ και Ισραήλ) αλλά δεν το κάνει σημαία..

Ζητάει αποκλιμάκωση του πολέμου, μιλάει ταυτόχρονα με όλες τις Αραβικές χώρες και ταυτόχρονα καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο. Αυτά είναι και τα μηνύματα που πέρασε ο πρωθυπουργός στις διαδοχικές επικοινωνίες που είχε με τους ηγέτες του Λιβάνου, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, της Σ. Αραβίας, του Κατάρ και των Αραβικών Εμιράτων. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης στον διπλωματικό μαραθώνιο που έχει ξεκινήσει από το πρωί του Σαββάτου και συνεχίζεται μέχρι τώρα.

Στην ίδια γραμμή της «μη εμπλοκής στον πόλεμο» θα εμφανιστεί ο Κ. Μητσοτάκης σήμερα στη βουλή μιλώντας για το ν/σ της επιστολικής ψήφου των ομογενών αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

Προβολή στην «σταθερότητα» επιχειρεί η κυβέρνηση

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τον πόλεμο για να περάσει προεκλογικά στην ελληνική κοινή γνώμη σαφή μηνύματα. Ότι, δηλαδή, είναι η κυβέρνηση που εκφράζει την «πολιτική και οικονομική σταθερότητα την ισχυρή στρατιωτική αποτρεπτική ισχύ και την εσωτερική ασφάλεια.

Σε αυτήν την λογική ξεκίνησαν σειρά συσκέψεων των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ανάπτυξης και Ενέργειας με στόχο την μείωση των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων ή κινδύνων από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Αυξημένα και αναβαθμισμένα μέτρα ασφάλειας για πιθανούς στόχους, προληπτικοί έλεγχοι στην αγορά για φαινόμενα κερδοσκοπίας και υποσχέσεις για επιδότηση στην ενέργεια σε περίπτωση που ξεφύγει η κατάσταση διεθνώς με την τιμή του πετρελαίου.