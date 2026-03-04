Ανδρουλάκης και Μήλης έπραξαν σωστά.

Κάποια πράγματα δεν ήταν όπως τα έγραψε χθες (ΕΔΩ) η στήλη.

Πρώτον, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Νίκος Μήλης απηύθυναν πρόσκληση στον Χάρη Δούκα αλλά ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν μπορούσε να παραβρεθεί καθώς θα βρισκόταν στο εξωτερικό. Πρόσκληση είχαν απευθύνει και στον Δήμαρχο Βύρωνα Αλέξη Σωτηρόπουλο που επίσης δεν μπορούσε να παραβρεθεί.

Δεύτερον, ο δήμαρχος Αργυρούπολης-Ελληνικού Γιώργος Κωνσταντάτος, αν και ανεξάρτητος, «γαλάζιος» δεν είναι. «Ο πατέρας μου ταξιτζής ήταν "βαμμένος" ΠΑΣΟΚ, με τον Ανδρέα» μας είπε σε μια φιλική επικοινωνία.

Διορθώνουμε λοιπόν ως οφείλουμε, φωνάζοντας mea culpa...

Β.Σκ.