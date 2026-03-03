Απίστευτο και όμως αληθινό - Η ημερίδα κλείνει με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σε μια εποχή που το ΠΑΣΟΚ διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους πως δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία (και ο υπογράφων το πιστεύει) πραγματοποιεί μια εκδήλωση για τα αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική οι δήμαρχοι που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία είναι περισσότεροι από αυτούς που στηρίζει το ίδιο.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά:

- Την εκδήλωση διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ) που έχει ως επικεφαλής τον Νίκο Μήλη, εκ των στενότερων συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΗΣΥΜ έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό του ΤΕΕ μαζί με τη «γαλάζια» παράταξη του προέδρου του Γιώργου Στασινού.

- Οι «γαλάζιοι» δήμαρχοι που έχουν κληθεί στην εκδήλωση είναι περισσότεροι από τους «πράσινους»! Μεταξύ αυτών οι δήμαρχοι Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Αργυρούπολης-Ελληνικού Γιώργος Κωνσταντάτος, Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης.

- Από το ΠΑΣΟΚ δεν καλέστηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας (!) λες και η Αθήνα δεν ανήκει στο Λεκανοπέδιο! Δεν εκλήθησαν επίσης οι δήμαρχοι Καλλιθέας και πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Βύρωνα Αλέξης Σωτηρόπουλος.

- Είναι εντυπωσιακό ότι στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετέχει ο «γαλάζιος» δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης που κέρδισε τον δήμο στις τελευταίες εκλογές από την «πράσινη» (και ευρείας αποδοχής πρόσωπο) Μαρία Ανδρούτσου που από τη νέα διοίκηση σέρνεται στα δικαστήρια!

- Από «πράσινους» δημάρχους στο πάνελ είναι οι δήμαρχοι Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου και Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης!

Αλήθεια τι θετικό μήνυμα εκτιμά ότι αποστέλλει με τέτοιες επιλογές η Χαριλάου Τρικούπη; Τόσο στους προοδευτικούς πολίτες όσο και στην ανάγκη ενότητας του κόμματος ενόψει του επικείμενου Συνεδρίου; Γιατί τι σηματοδοτεί ο αποκλεισμός του δημάρχου Αθηναίων από την εκδήλωση;

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική - Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό

Την Τρίτη 3 Μαρτίου διοργανώνεται εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε συνεργασία με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ) του ΤΕΕ και θέμα: «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική -Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό» (Ξενοδοχείο Divani Caravel - αίθουσα Μακεδονία).

Την εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

17:00 - 17:15 - Προσέλευση

17:15 - 17:20 - Καλωσόρισμα - Ανδρέας Πουλάς, Βουλευτής Αργολίδας ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής - ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

17:20 - 17:30 - Καλωσόρισμα - Εισήγηση Νίκος Μήλης, Επικεφαλής παράταξης ΔΗΣΥΜ & Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

17:30 - 18:45 I πάνελ Δημάρχων, θεματική ενότητα: Πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή σας: Πρόληψη και Αντιμετώπιση

Συντονιστής: Νίκος Μήλης

- Ανδρέας Ευθυμίου Δήμαρχος Μοσχάτου - Ταύρου

- Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης & Α’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

- Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης & Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων

- Στέλιος Μαμαλάκης, Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

- Παναγιώτης Μαργέτης, Δήμαρχος Μεγαρέων

- Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου

18:45 – 19:30 I πάνελ Ειδικών Επιστημόνων

Συντονιστής και εισαγωγική τοποθέτηση: Μιχάλης Χάλαρης, Αν. Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Γραμματέας Τομέα Κλιματικής Αλλαγής ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

- Κώστας Καρτάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ - Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή

- Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Οικολογίας - Γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

- Ελισάβετ Φελώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΔΑ

- Γιάννης Πολύζος, Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας

19.30 - 20:00 | Κεντρική Ομιλία

- Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

ΥΓ: Κωνσταντάτος και Κονδύλης έχουν εκλεγεί με το ΠΑΣΟΚ, θα πάνε στο Συνέδριο, αλλά....