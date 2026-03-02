«Στην Αθήνα ζούμε μαζί. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αφιερώνουμε τον Μάρτιο σε δράσεις εξοικείωσης με την αναπηρία» ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Στην Αθήνα, ο Μάρτιος είναι ο μήνας της συμπερίληψης. Για δεύτερη χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων μεταμορφώνει την πόλη σε ένα ζωντανό εργαστήρι. Μέσα από τον «Μήνα Δράσεων Εξοικείωσης με την Αναπηρία» καταρρίπτουμε τις προκαταλήψεις στην πόλη μας, ξεκινώντας από την εκπαίδευση και φτάνοντας έως τον πολιτισμό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η συμπερίληψη ξεκινά από τον τρόπο που βλέπουμε την αναπηρία. Και αυτό σημαίνει ότι καμία και κανένας δεν πρέπει να νιώθει αόρατος ή αποκλεισμένος στην καθημερινότητά του. Στην Αθήνα ζούμε μαζί. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αφιερώνουμε τον Μάρτιο σε δράσεις εξοικείωσης με την αναπηρία, με παρεμβάσεις σε σχολεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην εργασία. Η Αθήνα που θέλουμε είναι μια πόλη προσβάσιμη, δίκαιη και ανθρώπινη. Μια πόλη που σέβεται τη διαφορετικότητα και τη στηρίζει».

Η Έλενα Μαντζαβίνου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας, σημείωσε: «Αυτόν τον Μάρτιο, σας προσκαλούμε να συναντηθούμε με ανοιχτά βλέμματα και καθαρές καρδιές, γιατί σε αυτή την πόλη η συνύπαρξη χωρίς στερεότυπα είναι η δύναμή μας. Το πρόγραμμά μας ξεδιπλώνεται με αποδοχή, ξεκινώντας από τα σχολεία μας με βιωματικές ιστορίες και παραστάσεις, και συνεχίζεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, όπου η τέχνη και το παιχνίδι γίνονται ο κοινός μας τόπος. Από τις αίθουσες της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων και τις προβολές στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, μέχρι τη μαγεία της συμπεριληπτικής αστρονομίας και τις ουσιαστικές ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης για ανθρώπους με αναπηρία, ο στόχος μας είναι ένας: να είμαστε μαζί».

Εκπαίδευση, πολιτισμός και αθλητισμός χωρίς εμπόδια

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων υλοποιείται σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, συνδυάζοντας βιωματικές ομιλίες, δράσεις ενημέρωσης και καλλιτεχνικά εργαστήρια. Κεντρικός στόχος είναι η ουσιαστική εξοικείωση με την αναπηρία μέσα από πρωτοβουλίες που απευθύνονται στο σύνολο των πολιτών, καταργώντας τις διαχωριστικές γραμμές και προσκαλώντας ανθρώπους με και χωρίς αναπηρία να συνυπάρξουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή της πόλης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τις σχολικές αίθουσες μέχρι τα πιο γνώριμα σημεία της Αθήνας, οι δράσεις απλώνονται σε κάθε γειτονιά: από τα σχολεία του Δήμου και τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, μέχρι το Σεράφειο, την Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, το Γήπεδο Μπάσκετ στο Ρουφ και την Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Η αρχή γίνεται από τα σχολεία, όπου η εξοικείωση με την αναπηρία εντάσσεται στην εκπαιδευτική καθημερινότητα. Μέσα από θεατρικές παραστάσεις και βιωματικά παιχνίδια, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ανακαλύπτουν τη δύναμη της ενσυναίσθησης, χρησιμοποιώντας την τέχνη και τον διάλογο ως γέφυρες αποδοχής από μικρή ηλικία.

Οι πολιτιστικοί χώροι της Αθήνας μεταμορφώνονται σε ανοιχτά σημεία συνάντησης. Από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης και την Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων μέχρι την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η τέχνη γίνεται το κοινό μας έδαφος μέσα από εκθέσεις, εργαστήρια, live podcasts και προβολές. Με την ενεργό συμμετοχή καλλιτεχνών και συλλογικοτήτων αναπήρων, η διαφορετικότητα αναδεικνύεται ως η καρδιά του σύγχρονου αστικού πολιτισμού.

Παράλληλα, ο αθλητισμός και η εργασία γίνονται τα πεδία όπου η συμπερίληψη γίνεται πράξη. Στο Γήπεδο Μπάσκετ στο Ρουφ, αγώνες και βιωματικά δρώμενα, μας φέρνουν κοντά, καταργώντας κάθε απόσταση μέσα στο γήπεδο. Την ίδια στιγμή, οι ημέρες εργασιακής διασύνδεσης στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων ανοίγουν δρόμους για την απασχόληση και την ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική ζωή, αποδεικνύοντας ότι στην Αθήνα η συμπερίληψη δεν είναι μια απλή διακήρυξη, αλλά μια καθημερινή, έμπρακτη δέσμευση.

Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ

{https://www.youtube.com/watch?v=tugi5Nvk2ug}