Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στα τρία χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα, από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του: «Τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, η μνήμη παραμένει ζωντανή και το αίτημα για δικαιοσύνη πιο δυνατό από ποτέ. Η δικαίωση όσων χάθηκαν είναι χρέος όλων μας».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, η μνήμη παραμένει ζωντανή και το αίτημα για δικαιοσύνη πιο δυνατό από ποτέ.

Η δικαίωση όσων χάθηκαν είναι χρέος όλων μας.

Η Αθήνα θυμάται και στέκεται ενωμένη, με σεβασμό και ευθύνη.

ΥΓ. Το Μνημείο «το Δέντρο των Ψυχών – Η Αρχή» τοποθετήθηκε πριν από έναν χρόνο στο πάρκο Ερμού και Πειραιώς (απέναντι από την Τεχνόπολη) από τον Δήμο Αθηναίων εις μνήμην των θυμάτων των Τεμπών».

