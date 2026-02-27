Ο Λάκης Λαζόπουλος στην εκπομπή «Αντιθέσεις» με τον Γιώργο Σαχινίδη.

Ποταμός ο Λάκης Λαζόπουλος στον Γιώργο Σαχινίδη και την εκπομπή «Αντιθέσεις» για το έγκλημα των Τεμπών.

Ο Λάκης Λαζόπουλος κατέθεσε μια φορτισμένη και αιχμηρή τοποθέτηση για όσα συνέβησαν και όσα ακολούθησαν, της σιδηροδρομικής τραγωδίας με τους 57 νεκρούς.

Μίλησε για «έγκλημα» λόγω της συγκάλυψης που, όπως υποστήριξε, επιχειρήθηκε από την μοιραία κιόλας νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Στάθηκε ιδιαίτερα στα ερωτήματα που παραμένουν ζωντανά στη δημόσια σφαίρα, στο αποκαλούμενο «μπάζωμα», στα κενά και τις παραλείψεις που έχουν επισημανθεί, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η Δικαιοσύνη διαχειρίζεται την υπόθεση, αφήνοντας αιχμές και για το ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός χαρακτήρισε το αρχικό συμβάν δυστύχημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η διαχείρισή του στη συνέχεια το μετέτρεψε σε «έγκλημα».

Αναλυτικά όσα είπε ο Λάκης Λαζόπουλος

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgq2ngl5nrch?integrationId=40599v1wlakx6ykh}