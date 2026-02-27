Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τον τραγικό θάνατο της 67χρονης Μαρίας Λαδά στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Κεφαλλονιάς και όχι μόνο, για τον αδόκητο χαμό της Μαρίας Λαδά, η οποία έχασε τη ζωή της σήμερα (27/2) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ .Βενιζέλος».

Η 67χρονη Μαρία Λαδά, η οποία αντιμετώπιζε κινητικές δυσκολίες, έφτασε στην Αθήνα με πτήση από την Κεφαλλονιά. Σύμφωνα με την Σοφία Μαροπούλου, πρόεδρο της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων», η Μαρία Λαδά επιβιβάστηκε στο μικρό λεωφορείο που εξυπηρετεί τα άτομα με αναπηρία προκειμένου να μετακινηθεί από το αεροπλάνο στον χώρο των αφίξεων. Η 67χρονη είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της ένωσης «Υπερίων».

«Φτάνοντας λίγο πριν τις αφίξεις εκεί που κατεβαίνουμε συνήθως όλοι η ράμπα δεν μπορούσε να προσαρμοστεί κανονικά στην είσοδο αυτού του μικρού λεωφορείου και άφηνε ένα μεγάλο κενό. Αντί να κληθούν οι τεχνικοί και λοιποί, ο οδηγός του μικρού λεωφορείου των ΑμεΑ προσπάθησε να την πάρει στην αγκαλιά του; Κάπως έτσι έχω μάθει από την οικογένεια που επισκέφτηκα στο σπίτι. Τη βοηθούσε άλλα έπεσαν και οι δύο μαζί στο κενό. Τελικά ναι, είναι κατοχυρωμένο, μου το ανέφερε η οικογένεια, χτύπησε στον θώρακα πολύ δυνατά μπροστά. Κατά τις απόψεις κάποιων γιατρών υπέστη εσωτερική αιμορραγία», δήλωσε η κα. Μαροπούλου στον ραδιοφωνικό σταθμό COSMOS 96,5.

Η Μαρία Λαδά είχε τις αισθήσεις της της καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς της στο μικρό νοσοκομείο στο αεροδρόμιο. «Ρωτήσανε μέσα στο κακό τη Μαρία και τον αδερφό της που τη συνόδευε, αν θέλουν να καλέσουν την αστυνομία ή κάτι άλλο. Και η απάντηση που έδωσε ήταν “αφήστε πρώτα να δω την υγεία μου και μετά βλέπουμε”. Παράλληλα ειδοποιήθηκε το 166, την πήρε από εκεί και την πήγε στο νοσοκομείο Γεννηματά και εκεί ξεκίνησαν οι διαδικασίες των εξετάσεων. Αλλά σιγά-σιγά τα δείγματα που έδινε η ίδια ήταν αρνητικά και γύρω στις 12:00 έφυγε με έναν πολύ άγριο θάνατο, με όλα αυτά για τα οποία διαμαρτυρότανε μια ζωή ότι πρέπει να γίνουν», πρόσθεσε η κα .Μαροπούλου.

Η απώλεια της Μαρίας Λαδά δεν είναι μόνο τραγωδία – είναι καμπανάκι ευθύνης για την προσβασιμότητα

Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «Υπερίων», της οποίας η Μαρία Λαδά ήταν ιδρυτικό μέλος, εξέδωσε μια συγκινητική ανακοίνωση για την απώλειά της, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στους κοινόχρηστους χώρους.

«Με βαθιά οδύνη αλλά και αίσθημα ευθύνης, η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ ΥΠΕΡΙΩΝ αποχαιρετά την Μαρία Λαδά, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης και ακούραστη υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η οποία έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή στην Αθήνα, έπειτα από περιστατικό στον χώρο του αεροδρομίου Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η Μαρία Λαδά δεν ήταν απλώς ένα ενεργό μέλος της κοινότητάς μας. Υπήρξε πρωτοπόρος στον αγώνα για την προσβασιμότητα, την ασφάλεια μετακίνησης και την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή. Με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, δημόσιες τοποθετήσεις και διεθνή παρουσία, διεκδικούσε επί χρόνια αυτό που σε μια σύγχρονη δημοκρατία θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο: ασφαλείς, προσβάσιμους και ανθρώπινους δημόσιους χώρους για όλους.

Ήρθε στην Αθήνα από την Κεφαλονιά για να μιλήσει σε διεθνές συνέδριο για σπάνιες ασθένειες, συνεχίζοντας μέχρι την τελευταία στιγμή τον αγώνα της για ενημέρωση, ενδυνάμωση και ορατότητα των ανθρώπων με αναπηρία και σπάνιες παθήσεις. Λίγες ώρες μετά την άφιξή της, τραυματίστηκε στον χώρο του αεροδρομίου και κατέληξε αιφνιδίως, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Το τραγικό αυτό γεγονός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη δυστύχημα.

Αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η προσβασιμότητα δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, ούτε γραφειοκρατική υποχρέωση — είναι ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ζωής.

Η απώλειά της μάς υποχρεώνει να θέσουμε δημόσια ερωτήματα:

Πόσο ασφαλείς είναι πραγματικά οι υποδομές μετακίνησης για τους ανθρώπους με αναπηρία;

Πόσο συστηματικά ελέγχεται η εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας;

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν οι ελλείψεις κοστίζουν ανθρώπινες ζωές;

Ο ΥΠΕΡΙΩΝ δεν θα επιτρέψει η μνήμη της Μαρίας Λαδά να περιοριστεί σε λόγια θλίψης.

Η ζωή και η δράση της αποτελούν παρακαταθήκη ευθύνης και συνέχισης του αγώνα για:

ουσιαστική προσβασιμότητα σε όλους τους δημόσιους χώρους

ασφαλείς μετακινήσεις για τα ΑμεΑ

θεσμικό έλεγχο και λογοδοσία των φορέων

πραγματική ένταξη, όχι μόνο τυπικές διακηρύξεις

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της.

Δεσμευόμαστε ότι ο αγώνας της δεν σταματά εδώ.

Η Μαρία Λαδά δεν ήταν μόνο μια δυναμική γυναίκα.

Ήταν μια φωνή που απαιτούσε να μην αφήνεται κανείς πίσω.

Και αυτή η φωνή θα συνεχίσει να ακούγεται μέσα από εμάς.

Για την απώλειά της γίνεται έκτακτο Δ.Σ., όπου θα αποφασιστεί ο τρόπος αποχαιρετισμού της, η απόδοση ευθυνών σε όποιους αποδειχθεί ότι ευθύνονται, η συμπαράσταση στην οικογένεια και σε όλα τα άτομα με αναπηρία – μέλη του ΥΠΕΡΙΩΝΑ που την αγαπούσαν και την θαύμαζαν πάρα πολύ.

Με Βαθιά Οδύνη

Η Πρόεδρος

Σοφία Μαροπούλου Ζαφειράτου

Η Γενική Γραμματέας

Σοφία Λασκούδη»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Την θλίψη του για το τραγικό συμβάν εξέφρασε η διοίκηση του αεροδρομίου, επισημαίνοντας ό,τι το θέμα θα ερευνηθεί διεξοδικά.

«Με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της επιβάτιδος που έχασε τη ζωή της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού».