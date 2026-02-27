Οι πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα αγωνίζονται πλέον με τα ελληνικά χρώματα.

Έπειτα από 14 χρόνια που χάρισαν πολλές διακρίσεις στην Αυστρία, οι τρίδυμες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης Άννα- Μαρία, Ειρήνη και Βασιλική Αλεξανδρή θα συνεχίσουν την καριέρα τους με τα ελληνικά χρώματα.

Η ΕΟΕ ανακοίνωσε πως έπειτα από εντατικές προσπάθειες του προέδρου της Επιτροπής, Ισίδωρου Κούβελου και του επικεφαλής της ΚΟΕ, Κυριάκου Γιαννόπουλου, οι τρεις πρωταθλήτριες θα αγωνίζονται με το εθνόσημο, με επόμενο μεγάλο στόχο τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες.

Ποιες είναι οι αδελφές Αλεξανδρή

Οι αδελφές Αλεξανδρή γεννήθηκαν το 1997 στον Βόλο, όπου ξεκίνησαν την ενασχόλησή τους με την καλλιτεχνική κολύμβηση. Στα 15 τους χρόνια εγκαταστάθηκαν στην Αυστρία, με τα χρώματα της οποίας διακρίθηκαν σε μεγάλες διοργανώσεις.

Η Άννα - Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή αγωνίζονται στο ντουέτο και μεταξύ άλλων έχουν κατακτήσει δύο παγκόσμιους τίτλους, το 2023 και το 2025, αλλά και δύο χάλκινα μετάλλια στη διοργάνωση. Στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού πήραν την τέταρτη θέση, ενώ συμμετείχαν επίσης στις διοργανώσεις του Τόκιο, το 2021 και του Ρίο ντε Τζανέιρο, το 2016.

{https://www.instagram.com/p/DT2vGWNCD_N/}

{https://www.instagram.com/p/DUoOjN6DHya/}

Η Βασιλική Αλεξανδρή μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει το ασημένιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023 στο τεχνικό και το ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο, ενώ το 2024 ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Την ίδια χρονιά αναδείχθηκε καλύτερη Ευρωπαία αθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

{https://www.instagram.com/p/C8HkNRTo-FX/}

Το «ευχαριστώ» στην Αυστρία

«Σε ευχαριστούμε, Αυστρία, για όλα», είναι το μήνυμα που έστειλαν οι τρεις πρωταθλήτριες την Παρασκευή, με ανάρτηση στο Instagram.

«Ευχαριστούμε Αυστρία για τις ευκαιρίες, την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη και τις αμέτρητες στιγμές που μας διαμόρφωσαν, τόσο αθλητικά, όσο και προσωπικά. Μεγαλώσαμε εδώ, ως αθλήτριες και ως άνθρωποι», έγραψαν.

«Καταφέραμε να ζήσουμε το όνειρό μας, να κερδίσουμε ανεκτίμητες εμπειρίες, να πανηγυρίσουμε νίκες, με 18 παγκόσμια και ευρωπαϊκά μετάλλια, όπως και αμέτρητα σε Παγκόσμια κύπελλα και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας μαζί. Όλα αυτά θα παραμείνουν κομμάτι μας. Η Αυστρία θα έχει πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας», τόνισαν.

«Με απέραντη ευγνωμοσύνη, σεβασμό και πολλές υπέροχες αναμνήσεις, κλείνουμε ένα κεφάλαιο 14 χρόνων της ζωής μας στην Αυστρία», κατέληξαν.

{https://www.instagram.com/p/DVQrRWZAmmE/}

«Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής στην ελληνική αθλητική οικογένεια μας γεμίζει χαρά, και υπερηφάνεια. Πρόκειται για τρεις σπουδαίες αθλήτριες, με διεθνείς διακρίσεις και ήθος, που έχουν αποδείξει ότι ανήκουν στην κορυφή του κόσμου», τόνισε ο Ισίδωρος Κούβελος.

«Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε ότι η θέση τους είναι στην Ελλάδα και εργαστήκαμε μεθοδικά ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με σεβασμό και ειλικρίνεια και σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιστροφή τους. Θέλω να τις ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους και να τις διαβεβαιώσω ότι η στήριξή μας θα είναι διαρκής και ουσιαστική», συμπλήρωσε.

Η παρουσία των τριών πρωταθλητριών «ενισχύει την εθνική ομάδα και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, προοπτικής και υψηλών στόχων ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Αντζελες», κατέληξε ο πρόεδρος της ΕΟΕ.