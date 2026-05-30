Όλα συνέβησαν στις 10 μ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 29 Μαΐου 2026, στο Πικέρμι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 13χρονης κοπέλας.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:30 μ.μ. στη λεωφόρο Μαραθώνος, συγκεκριμένα στη στροφή προς τη Διώνη, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε την ανήλικη κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες.

Στο «Παίδων» η 13χρονη

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το άτυχο κορίτσι και το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.